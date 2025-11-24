Цены на овощи в Украине менялись разнопланово: что подешевело за неделю

На украинском рынке овощей сложилась неблагоприятная ситуация для овощей длительного хранения, из-за чего они дешевеют. Такие же овощи, как огурцы начали дорожать.

Многие виды овощей подешевели

В Украине продолжает дешеветь картофель картофель (8 – 12 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. После незначительного подорожания на предыдущей неделе снова начали снижаться цены на капусту (8 – 10 гривен за килограмм).

Лук немного подорожал (7 – 10 гривен за килограмм), но цены все еще остаются на низком уровне, в результате часть производителей даже отказывается от сбора его урожая. Помидоры (35 – 60 гривен за килограмм) и сладкий перец (80 – 100 гривен за килограмм) продолжают дешеветь, а цены на огурец в очередной раз повысились (100 – 140 гривен за килограмм).

Рост предложения синей капусты повлекло дальнейшее снижение цен на нее (17 – 20 гривен за килограмм). В то же время цены на брокколи (35 – 45 гривен за килограмм) и цветную капусту (25 – 30 гривен за килограмм) несколько выросли. Начала дорожать редиска (25 – 30 гривен за килограмм). В сегменте зелени продавцы повысили стоимость зеленого лука и укропа.

Как изменились цены на фрукты?

Цены во фруктовом сегменте изменились разнонаправленно. Апельсин (60 – 80 гривен за килограмм) и мандарин (65 – 120 гривен за килограмм) подорожали, а цены на лимон (80 – 100 гривен за килограмм) и банан (52 – 58 гривен за килограмм) снизились.

Гранат продавался дороже, чем неделей ранее (100 – 120 гривен за килограмм), а стоимость килограмма авокадо снизилась. Цены на яблоко, груши и виноград сохранились на уровне предыдущей недели.

