Стресс и высокие цены изменили пищевые привычки украинцев во время войны

Большинство украинцев существенно изменили свои пищевые привычки из-за войны и ее негативных последствий. Кроме стресса и эмоционального истощения украинцам приходится еще и сильно экономить на продуктах.

Исследовательская компания Gradus на New Food Summit 2025 представила результаты третьей волны специального исследования, как полномасштабная война влияет на пищевое поведение украинцев, сообщает 24 Канал. Данные исследователей показывают, что война продолжает существенно менять как то, что мы кладем в корзину, так и то, как определяем для себя "здоровую жизнь".

56% опрошенных отмечают, что их рацион изменился под влиянием войны, что на 7 пунктов больше, чем в прошлом году. Главные факторы этих изменений – рост цен, психологический стресс и последствия атак, которые влияют на быт и ритм жизни.

Обратите внимание! Для женщин и людей 55+ особенно ощутимо влияние эмоционального истощения и нарушения сна – эти факторы сильнее влияют на регулярность питания и выбор продуктов.

Украинцы все чаще вынуждены экономить на продуктах

Несмотря на адаптацию к новой реальности, украинцы все еще вынуждены экономить. Доля тех, кто уменьшил расходы на продукты, выросла с 67% до 72%. Меньше всего сокращают пищевые бюджеты жители Киева и Западного региона, где уровень доходов традиционно выше. Восток и Юг демонстрируют наибольшую экономию.

Большинство респондентов пытаются ограничивать кондитерские изделия, снеки и деликатесы.

Женщины чаще отказываются от сладкого (54%).

В то же время молодежь менее склонна экономить на алкогольных напитках (26%).

На чем экономят украинцы / Инфографика Gradus

Таким образом, украинцы сознательно упрощают потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах и минимизируя "эмоциональные" покупки.

Полномасштабная война сделала питание для украинцев не просто физиологической потребностью, а частью механизма выживания,

– комментирует основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Важно! По ее словам, через еду люди пытаются упорядочить жизнь, найти стабильность и хоть какую-то нормальность в ежедневном стрессе.

