Немало видов рыб реагирует хорошо на наживку из хлеба. Однако стоит добавить, что хлеб перед этим нужно подготовить: иногда к нему добавляют чеснок, а иногда даже вазелин.

Какая рыба ловится на хлеб?

На сайте Черкасского рыбоохранного патруля пишут, что хлебный мякиш довольно популярен для рыбалки на карповых, передает 24 Канал.

Хлеб подходит и для такой мирной рыбы, как лещ, плотва, красноперка и карась.

Известно, что чаще всего используют для приманки именно черный хлеб, но иногда добавляют и мякиш белого свежего хлеба с добавлением сока чеснока.

Кроме того, в Житомирском рыбоохранном патруле добавляется, что кроме наживки из червяка для рыбалки на линя относительно популярны приманки, которые сделаны из хлеба или теста.

Обратите внимание! Насадка из свежего хлеба становится скользкой в воде и может легко выскользнуть изо рта рыбы, а потому нужно готовить ее чаще именно из черствого хлеба, смоченного в воде.

Варианты рыболовных насадок из хлеба:

Хлебный мякиш смешивают с горячим рассыпчатым картофелем в пропорции 1 к 1 с добавлением подсолнечного масла.

Хлебный мякиш смешивают с измельченными поджаренными конопляными семенами и для мягкости и рыхлости добавляют жидкое тесто.

Кроме того, для карася часто хлебный мякиш смешивают с вазелином, чесноком, мятной зубной пастой и тому подобное.

Какую рыбу можно ловить осенью?

В сентябре улов рыбы может быть из плотвы, линя, карпа или красноперки.

В октябре может быть больший улов на сома, окуня, карася или щуки.

А вот в ноябре ловля чаще всего судака, щуку или рыбу пискар.

Напоминаем! В сентябре лучше всего рыбачить в такие периоды: с 10 по 11 сентября и с 24 по 29 сентября.