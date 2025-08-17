От 20 до 30 тысяч в месяц: кто среди аграриев зарабатывает больше всего
- Зарплаты аграриев выросли, а наибольший рост для пилорамщиков и трактористов.
- Спрос на работников в агросекторе стабильно высокий, в частности трактористы и агрономы пользуются наибольшим спросом.
За год зарплаты аграриев выросли на 15%. Наибольший рост произошел для профессий пилорамщиков и трактористов. Однако заработная плата также выросла, но меньше, для агрономов и других профессий в агросекторе.
Сколько зарабатывают аграрии в 2025 году?
С июля 2024 года по июль 2025 года медианная зарплата для пилорамщика выросла с 23,5 гривны до 30 тысяч гривен в мест, известно из аналитики OLX Работа, передает 24 Канал.
- Зато для тракториста заработная плата выросла с 25 тысяч до 30 тысяч гривен в месяц.
- Зарплата для агронома изменилась с 24 тысяч до 25 тысяч.
- А для других профессий – с 19 тысяч до 20 тысяч.
Каких рабочих в агросекторе нужно больше всего?
Сейчас спрос на работников является стабильно высоким, в частности во время сезона жатвы. Известно, что в июле на одну вакансию приходилось почти 23 отзывы, а в 2024 году в аналогичный период – 20 отзывов.
Заметьте! Среди работодателей самой необходимой была профессия тракториста, а больше всего отзывов соискателей собрала профессия агронома.
Кроме того, отмечается, что несмотря на то, что доля вакансий с бронированием в агросекторе остается невысокой, она все равно демонстрирует рост. В июле количество таких вакансий выросло в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.