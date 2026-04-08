Продукты с риском для здоровья: что украинцам категорически запрещено продавать на рынке

Не все продукты, которые продаются на рынках, являются безопасными для потребления. В Госпродпотребслужбе напомнили, какие товары категорически запрещены к реализации и могут представлять угрозу для здоровья.

Какие продукты не допускаются к продаже?

На рынках разрешено продавать только те пищевые продукты, которые прошли лабораторный контроль, сообщают в Госпродпотребслужбе. Проверка осуществляется в аккредитованных лабораториях, обычно работают непосредственно на территории рынка.

Под строгим запретом – любые продукты с просроченным сроком годности или датой "употребить до". Это касается всех категорий без исключения, включая мясо, молочной продукцией и другими скоропортящимися товарами.

Также не допускается продажа продуктов, требующих специальных условий хранения, без холодильного оборудования. Речь идет о мясе, рыбе, молочные изделия и другие товары, что быстро портятся.

Обратите внимание! Отдельно запрещено реализовывать домашние полуфабрикаты и кулинарные изделия. В этот перечень входят фарш, котлеты, домашние колбасы, кровянка, зельц, холодец и другие подобные продукты, поскольку невозможно проконтролировать условия их изготовления.

Консервация и некачественные продукты – под особым контролем

Из-за высокого риска ботулизма запрещено продавать домашние консервы – мясные, рыбные, молочные, овощные, фруктовые и грибные. Такие продукты могут представлять серьезную опасность для здоровья из-за возможного бактериального заражения.

Также не допускается продажа зерна и круп с примесями сорняков или лекарственных растений, которые могут быть токсичными. Под запретом – гнилые, поврежденные или испорченные овощи, фрукты, ягоды и зелень.

Важно! Специалисты отмечают: соблюдение этих правил является ключевым для безопасности потребителей и помогает избежать пищевых отравлений и других рисков для здоровья.

