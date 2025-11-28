Какие виды земель нельзя приватизировать в Украине в 2025 году

Все украинцы имеют право приватизировать землю, которой пользуются и которая соответствует определенным критериям, определенным законодательством. Однако есть виды земель, приватизация которых запрещена законодательно.

Какие виды земель нельзя оформить?

Юристы юридической компании Arzinger Марина Шарапа и Елена Юрец рассказали в комментарии 24 Каналу, что сейчас существует довольно много ограничений по приватизации земли.

Читайте также Сколько земли могут дать участнику боевых действий в 2025 году

Законодательные положения предусматривают, что к землям коммунальной и государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся:

земли общего пользования населенных пунктов (улицы, набережные, пляжи, парки, скверы, бульвары, кладбища и т.д.);

земли под железными дорогами, дорогами, воздушного и трубопроводного транспорта;

земли под объектами природно-заповедного фонда, например, дендрологические парки и зоологические парки, созданные до принятия Закона Украины "О природно-заповедном фонде", историко-культурного и оздоровительного назначения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, научную, эстетическую и историко-культурную ценность;

земли лесохозяйственного назначения, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых земельных участков общей площадью до 5 гектаров в составе угодий крестьянских, фермерских и других хозяйств;

земли водного фонда, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых природных водоемов общей площадью до 3 гектаров;

земельные участки, которые используются для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

искусственно созданные земельные участки;

земли атомной энергетики и космической системы;

земли обороны;

земельные участки зон отчуждения и безусловного отселения, загрязненные вследствие Чернобыльской катастрофы;

земельные участки, закреплены за государственными учреждениями профессионального образования, профессионального предвысшего образования, высшего образования, в том числе отраслевых академий наук.

Open Agri Club – это профессиональная поддержка фермеров и агрокомпаний по всей Украине. Финансирование под посевную, удобрения и анализ почв, бухгалтерские и юридические консультации, обмен опытом с ведущими аграриями Украины: Open Agri Club – это новые возможности для масштабирования бизнеса.

Марина Шарапа Партнер, соруководитель практики транспорта и инфраструктуры юридической компании Arzinger Наряду с этим обращаем внимание, что во время действия военного положения запрещается бесплатная передача земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность.

Впрочем, как исключение, есть и такие случаи бесплатной передачи земельных участков в частную собственность:

владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений);

гражданам Украины, которым такие земельные участки были переданы в пользование до 1 января 2002 года.

Кто является собственником земли, на которой стоит частный дом?