Які види земель не можна приватизувати в Україні у 2025 році
- Землі комунальної та державної власності, які не можна приватизувати, включають землі загального користування, землі під транспортними шляхами, природно-заповідні території, лісогосподарські землі, водні фонди, а також землі оборони та зони відчуження.
- Винятки для безкоштовної передачі земель у приватну власність включають власників нерухомості на цих землях та громадян, які отримали ділянки до 1 січня 2002 року.
Всі українці мають право приватизувати землю, якою користуються і яка відповідає певним критеріям, визначеним законодавством. Однак є види земель, приватизація яких заборонена законодавчо.
Які види земель не можна оформити?
Юристки юридичної компанії Arzinger Марина Шарапа та Олена Юрець розповіли у коментарі 24 Каналу, що наразі існує доволі багато обмежень щодо приватизації землі.
Законодавчі положення передбачають, що до земель комунальної та державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:
- землі загального користування населених пунктів (вулиці, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища тощо);
- землі під залізницями, дорогами, повітряного і трубопровідного транспорту;
- землі під об'єктами природно-заповідного фонду, наприклад, дендрологічні парки та зоологічні парки, створені до прийняття Закону України "Про природно-заповідний фонд", історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність;
- землі лісогосподарського призначення, крім передачі у власність громадянам та юридичним особам замкнених земельних ділянок загальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств;
- землі водного фонду, крім передачі у власність громадянам та юридичним особам замкнених природних водойм загальною площею до 3 гектарів;
- земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
- штучно створені земельні ділянки;
- землі атомної енергетики та космічної системи;
- землі оборони;
- земельні ділянки зон відчуження та безумовного відселення, що забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- земельні ділянки, закріплені за державними закладами професійної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, в тому числі галузевих академій наук.
Поряд з цим звертаємо увагу, що під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача землі державної та комунальної власності у приватну власність.
Втім, як виключення є й такі випадки безоплатної передачі земельних ділянок у приватну власність:
- власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);
- громадянам України, яким такі земельні ділянки були передані у користування до 1 січня 2002 року.
Хто є власником землі, на якій стоїть приватний будинок?
У 2025 році українське законодавство впроваджує принцип єдності будинку та ділянки, на якій він побудований, дозволяючи автоматичний перехід права власності на землю новому власнику будинку.
Згідно з Цивільним кодексом України, при переході права власності на будинок автоматично переходить і право власності або користування на земельну ділянку, де розміщено цей будинок.