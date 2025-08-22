На этой неделе стоимость белокочанной капусты начала падать. Среди ряда причин, как и у большинства других овощей, важнейшей является погода, которая испортила товарный вид продукции.

Почему цены на капусту начали падать?

На этой неделе в Украине наметилась тенденция к снижению цен на белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам ключевых игроков рынка, ценовой спад в данном сегменте связан с отсутствием спроса на эту продукцию, что, в свою очередь, обусловлено ее низким качеством.

Обратите внимание! По словам аналитиков, погода в этом сезоне не лучше всего сказалась на товарном виде средних сортов капусты: из-за длительных дождей на капустных полях образовался избыток влаги, что впоследствии привело к растрескиванию кочанов капусты.

В сложившихся, обстоятельствах, фермеры готовы все чаще уступать покупателям, пытаясь тем самым ускорить реализацию имеющихся объемов овощей. Так, уже на этой неделе украинские хозяйства отгружают эту продукцию по 6 – 15 гривен за килограмм (15 – 36 центов за килограмм), что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Важно! Основной причиной понижательного ценового тренда в сегменте белокочанной капусты производители считают тот факт, что покупатели все чаще остаются недовольными качеством продукции, которая существенно ухудшилась из-за неблагоприятных погодных условий. Срок реализации такой капусты очень ограничен, поэтому оптовые компании и розничные сети ведут закупки исключительно мелким оптом для текущих продаж.

Какие цены на капусту в магазинах?

Аналитики отмечают, что на сегодня белокочанная капуста в Украине уже поступает в продажу в среднем на 52% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на капусту в крупнейших сетях супермаркетов: