Китай покупает сою у США несмотря на более низкие цены в Бразилии

Китайцы покупают сою у США, хотя на рынке есть и предложения с более низкой ценой. Китай таким образом выполняет соглашение, заключенное между Дональдом Трампом и Си Цзиньпинем.

Почему Китай покупает сою у США

По информации трейдеров, Китай закупил не менее 14 партий американской сои, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Это самая большая закупка с января 2025 года.

Читайте также Китай снизил пошлины на большинство товаров из США кроме сои

Так, Китай покупает американские соевые бобы, чтобы выполнить обязательства, достигнутые между президентами США и КНР в октябре. Трейдер из Сингапура отметил, что этот раунд закупок сои США не является жестом доброй воли, а проявлением обязательств Китая соблюдать условия.

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Китайский государственный зернотрейдер COFCO приобрел не менее 840 тысяч тонн с отгрузкой в декабре и январе, сообщили изданию два трейдера. Продукция, как ожидается, будет отправлена с терминалов побережья Мексиканского залива США и портов Тихоокеанского Северо-Запада.

Трейдеры не исключают, что может быть заключено больше сделок между США и Поднебесной.

Аналитики оценили, что COFCO заплатила 2,35 – 2,40 доллара за бушель по сравнению с январским контрактом в Чикаго на поставку из терминалов Персидского залива и премию в размере 2,15 – 2,20 доллара за бушель из портов Тихоокеанского Северо-Запада, что значительно выше цен на бразильские соевые бобы нового урожая, которые составляют около 1,25 доллара за бушель по сравнению с фьючерсами CBOT.

Это политический шаг, поскольку цены, которые платит COFCO, гораздо выше бразильских,

– сказал трейдер компании, которая управляет заводами по переработке сои в Китае.

Китайские компании, по его словам, делают это только как обязательство покупать американскую сою.

Украинская соя подорожала, однако остается самой дешевой в мире