Китай купує сою у США попри нижчі ціни в Бразилії

Китайці купують сою у США, хоча на ринку є й пропозиції з нижчою ціною. Китай таким чином виконує угоду, укладену між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпінем.

Чому Китай купує сою у США

За інформацією трейдерів, Китай закупив щонайменше 14 партій американської сої, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Це найбільша закупівля з січня 2025 року.

Так, Китай купує американські соєві боби, щоб виконати зобов'язання, досягнуті між президентами США та КНР у жовтні. Трейдер із Сінгапуру зазначив, що цей раунд закупівель сої США не є жестом доброї волі, а проявом зобов'язань Китаю дотримуватися умов.

Китайський державний зернотрейдер COFCO придбав щонайменше 840 тисяч тонн з відвантаженням у грудні та січні, повідомили виданню два трейдери. Продукція, як очікується, буде відправлена з терміналів узбережжя Мексиканської затоки США та портів Тихоокеанського Північного Заходу.

Трейдери не відкидають, що може бути укладено більше угод між США та Піднебесною.

Аналітики оцінили, що COFCO заплатила 2,35 – 2,40 долара за бушель порівняно з січневим контрактом у Чикаго на постачання з терміналів Перської затоки та премію в розмірі 2,15 – 2,20 долара за бушель з портів Тихоокеанського Північного Заходу, що значно вище цін на бразильські соєві боби нового врожаю, які становлять близько 1,25 долара за бушель порівняно з ф'ючерсами CBOT.

Це політичний крок, оскільки ціни, які платить COFCO, набагато вищі за бразильські,

– сказав трейдер компанії, яка керує заводами з переробки сої в Китаї.

Китайські компанії, за його словами, роблять це лише як зобов'язання купувати американську сою.

