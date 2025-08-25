В мире по целому ряду причин дорожает кофе. Рынок отреагировал на это предложением более дешевых альтернатив, которые вообще не содержат кофе.

Какие альтернативы кофе предлагают?

Цены на кофейные зерна, постоянно растущие в мире стимулируют разработку альтернативных напитков без кофе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Food Dive. Пищевые технологические компании и стартапы, работающие над альтернативами кофе, могут предложить более дешевый вариант напитка.

Сегодня впервые мы можем создать продукт, который является более доступным и более устойчивым, чем кофе, используя современные передовые технологии ферментации,

– говорит соучредитель стартапа из Сингапура Prefer Джейк Бербер.

В компании научились превращать пищевые отходы в молотый кофе без зерен. Prefer, основана в 2022 году, производит кофе из пищевых продуктов, в частности соевого жмыха и измельченного риса.

Кофе без кофейных зерен от компании сейчас доступен в нескольких десятках торговых точек в Сингапуре, и до конца года их количество должно достичь 100. Однако заменитель без кофейных зерен не является полноценной заменой и предназначен для использования в дополнение к обычному кофе. Чтобы достичь того самого любимого вкуса утреннего кофе, можно добавлять только 40% заменителя Prefer. Также к напитку можно добавлять кофеин.

Обратите внимание! Бербер рассказал, что кофеин – это просто ингредиент, который можно легко получить, например, из зеленого чая. Также он добавил, что планирует расширить ассортимент продуктов Prefer другими вкусами, которым угрожает климатическое изменение, такими как какао, ваниль и цитрусовые.

Альтернатива кофе является неизбежной

Согласно прогнозам, к 2050 году половина мировых кофейных угодий может исчезнуть, а по меньшей мере 60% диких видов кофе, в частности арабика, находятся под угрозой вымирания в дикой природе из-за вырубки лесов и болезней.

В то же время исследователи в этой области считают, что напиток может остаться доступным благодаря правильным инновациям и инвестициям.

Интересно! World Coffee Research сотрудничает с производителями кофе по всему миру, чтобы вывести высококачественные сорта кофе, устойчивые к болезням и урожайные. В 2024 году группа получила 10 миллионов долларов инвестиций от своих глобальных компаний-членов на сельскохозяйственные исследования и разработки с целью повышения урожайности и уменьшения воздействия на окружающую среду.