Украинское аграрное производство не раз демонстрировало силу и выносливость, но настоящий исторический рекорд по количеству собранного урожая был зафиксирован в 2021 году. На сегодня установленный показатель до сих пор остается непревзойденным.

В каком году Украина собрала рекордный урожай?

Впервые общий урожай, превысивший показатель в 100 миллионов тонн зерна, намолотили в 2021 году. Тогда об этом сообщил тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает 24 Канал.

Известно, что зерновых и зернобобовых было собрано более 84 миллионов тонн, а среди масличных культур – 22,6 миллиона тонн.

В частности среди зерновых культур: пшеницы – 32,4 миллиона тонн, ячменя – 10 миллионов тонн, гречки – 110 тысяч тонн и т.д,

Среди зернобобовых: гороха – 581,5 тысячи тонн, проса – 191 тысяча тонн, кукурузы – 40 миллионов тонн,

Зато подсолнечника было намолочено 16,3 миллиона тонн, сои – 3,4 миллиона тонн, рапса – 2,9 миллиона тонн.

Заметьте! Лидерами по количеству зерна стала Винницкая область с показателем в 6,7 миллиона тонн зерна, а далее по списку была Черниговщина – 6,2 миллиона тонн зерна. Затем Полтавщина – 5,7 миллиона тонн зерна и Одесская область – 5,2 миллиона тонн зерна.

Молотила ли Украина в другие годы рекордное количество зерна?

В 2020 году Украина также намолотила значительное количество зерна, однако общая отметка не превысила 100 миллионов тонн.

Известно, что по оперативным данным всех областей, было собрано почти 84 миллиона тонн основных сельскохозяйственных культур.

В 2022 году удалось собрали зерновых на уровне почти 54 миллионов тонн.

Зато общий валовой сбор зерновых и масличных составил ориентировочно 67 миллионов тонн зерна.

Несмотря на то, что в 2023 году прогнозировали общий валовой сбор зерновых и масличных на уровне более 63 миллионов тонн, на самом деле общее количество оказалась другой.

По данным Минагрополитики, в тот год было намолочено зерна на уровне около 82 миллионов тонн.

Предварительные оценки производства зерновых и масличных в 2024 году составили около 74 миллионов тонн.

Впрочем в конечном итоге удалось собрать немного меньше, а именно 71,4 миллиона тонн урожая зерновых и масличных культур. Больше всего было собрано пшеницы – 22,4 миллиона тонн.