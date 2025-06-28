Как оформить землю "коллективной собственности" и что это вообще такое

Исторически в Украине существовали различные формы собственности на землю. И именно коллективная собственность, которой сейчас уже нет была до получения нашей страной независимости.

Что такое "коллективная собственность" на землю

Понятие коллективной собственности на землю в Украине уже историческое, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Ранее – в 1990-х годах – в результате земельной реформы земли коллективной собственности передали колхозам и сельхозпредприятиям.

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Работники этих предприятий получали земельные паи (доли), которые подлежали оформлению в частную собственность. В 2019 году законодатель четко урегулировал этот процесс: с 1 января 2019 года юридическая категория "коллективная собственность на землю" отменена.

Сейчас в Украине существует только:

частная собственность на землю;

коммунальная собственность;

государственная собственность.

Земли бывшей коллективной собственности были разделены на:

земельные паи граждан (частная собственность);

земли общего пользования (переданы в коммунальную собственность общин);

земли под объектами недвижимого имущества юрлиц.

Как приватизировать землю из бывшей коллективной собственности

Если у вас есть сертификат на земельный пай (паевой сертификат) – необходимо оформить государственный акт (право собственности) или выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Подать заявление к нотариусу или ЦНАПу – в зависимости от ситуации (наследование, дарение и т.д.).

Провести государственную регистрацию права собственности.

Обратите внимание! Если земельный участок до сих пор не сформирован – нужно сначала разработать техническую документацию (проекты землеустройства). Термина "коллективная собственность на землю" больше нет в правовом поле. Но если вы или ваши родные являются наследниками или владельцами паев, – эти права нужно должным образом оформить.