Как оформить землю "коллективной собственности" и что это вообще такое
- В Украине юридическая категория "коллективная собственность на землю" была отменена с 1 января 2019 года, и теперь существуют только частная, коммунальная и государственная собственность на землю.
- Для приватизации земли из бывшей коллективной собственности необходимо оформить государственный акт или выписку из Государственного реестра, подать заявление к нотариусу или ЦНАП, и провести государственную регистрацию права собственности.
Исторически в Украине существовали различные формы собственности на землю. И именно коллективная собственность, которой сейчас уже нет была до получения нашей страной независимости.
Что такое "коллективная собственность" на землю
Понятие коллективной собственности на землю в Украине уже историческое, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Ранее – в 1990-х годах – в результате земельной реформы земли коллективной собственности передали колхозам и сельхозпредприятиям.
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Работники этих предприятий получали земельные паи (доли), которые подлежали оформлению в частную собственность. В 2019 году законодатель четко урегулировал этот процесс: с 1 января 2019 года юридическая категория "коллективная собственность на землю" отменена.
Сейчас в Украине существует только:
- частная собственность на землю;
- коммунальная собственность;
- государственная собственность.
Земли бывшей коллективной собственности были разделены на:
- земельные паи граждан (частная собственность);
- земли общего пользования (переданы в коммунальную собственность общин);
- земли под объектами недвижимого имущества юрлиц.
Как приватизировать землю из бывшей коллективной собственности
- Если у вас есть сертификат на земельный пай (паевой сертификат) – необходимо оформить государственный акт (право собственности) или выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
- Подать заявление к нотариусу или ЦНАПу – в зависимости от ситуации (наследование, дарение и т.д.).
- Провести государственную регистрацию права собственности.
Обратите внимание! Если земельный участок до сих пор не сформирован – нужно сначала разработать техническую документацию (проекты землеустройства). Термина "коллективная собственность на землю" больше нет в правовом поле. Но если вы или ваши родные являются наследниками или владельцами паев, – эти права нужно должным образом оформить.