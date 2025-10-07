Совет ЕС должен 13 октября пересмотреть квоты для украинских экспортеров сельхозпродукции. Изменения вступят в силу до конца месяца.

Скоро изменятся квоты ЕС

Совет Европейского Союза 13 октября должен принять решение о пересмотре тарифных квот, установленных для отдельных товарных линий агроэкспорта Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду". Об этом во время форума заявила народный депутат, председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Новые квоты, которые будут установлены по 21 из 34 экспортных позиций, по которым действует квотирование, будут превышать максимальные объемы экспорта, которые Украина имела за время действия автономных торговых преференций,

– сообщила она.

По словам депутата, вопрос пересмотра квот будет рассматриваться 13 октября на заседании Совета ЕС: "И, как ожидается, это решение вступит в силу через 15 дней после принятия". О готовности ЕС к такому пересмотру заявил и заместитель главы представительства ЕС в Украине Гедиминас Навицкас, который заметил, что это не он обнародовал дату принятия решения.

В правительстве уже сообщали о намерении установить повышенные размеры квот. Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с ЕС, которое согласовали в конце июня 2025 года.

Обратите внимание! Речь идет о так называемых "нулевых тарифных квотах" то есть об объемах импорта из Украины чувствительных товаров, для которых будет действовать нулевая пошлина, то есть условия свободной торговли. После их превышения экспорт остается разрешенным, но действуют общие тарифы, как и для других государств.

Как изменятся показатели квот?

Тарас Качка детализировал, что для ряда видов продукции размер квот увеличится от показателей 2021 года следующим образом:

мед – на 583,3%;

сахар – на 500%;

обработанный крахмал – 500%;

ячменная сечка и крупа; зерновые, обработанные иным образом – 435,8%;

отруби, лузга и остатки – 386%;

сухое молоко – 308%;

яйца – 300%;

солод – 250%;

обработанные томаты – 250%;

переработанные сахарные продукты – 250%;

крахмалы – 244%;

сливочное масло – 233,3%;

овес – 192,5%;

кукуруза – 153%;

молоко, сливки, сгущенное молоко – 150%;

чеснок – 150%;

другие сахара – 150%;

сок яблочный – 150%;

продукты из обработанного сливочного масла – 150%;

сахарная кукуруза – 150%;

маннитол-сорбитол – 150%;

переработанные зерновые продукты – 150%;

сахарные сиропы – 135%;

мясо птицы – 133,3%;

пшеница – 130%;

этанол – 125%;

ячмень – 122,2%.

