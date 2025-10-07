Рада ЄС має 13 жовтня переглянути квоти для українських експортерів сільгосппродукції. Зміни наберуть чинності до кінця місяця.

Скоро зміняться квоти ЄС

Рада Європейського Союзу 13 жовтня має ухвалити рішення про перегляд тарифних квот, встановлених для окремих товарних ліній агроекспорту України, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Європейську правду". Про це під час форуму заявила народна депутатка, голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Нові квоти, що будуть встановлені за 21 з 34 експортних позицій, за якими діє квотування, будуть перевищувати максимальні обсяги експорту, які Україна мала за час дії автономних торгівельних преференцій,

– повідомила вона.

За словами депутатки, питання перегляду квот буде розглядатися 13 жовтня на засіданні Ради ЄС: "І, як очікується, це рішення набуде чинності через 15 днів після ухвалення". Про готовність ЄС до такого перегляду заявив і заступник голови представництва ЄС в Україні Гедимінас Навіцкас, який зауважив, що це не він оприлюднив дату ухвалення рішення.

В уряді вже повідомляли про намір встановити підвищені розміри квот. Торговий представник України Тарас Качка повідомив про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з ЄС, яку погодили наприкінці червня 2025 року.

Зверніть увагу! Йдеться про так звані "нульові тарифні квоти" тобто про обсяги імпорту з України чутливих товарів, для яких діятиме нульове мито, тобто умови вільної торгівлі. Після їхнього перевищення експорт лишається дозволеним, але діють загальні тарифи, як і для інших держав.

Як зміняться показники квот?

Тарас Качка деталізував, що для низки видів продукції розмір квот збільшиться від показників 2021 року таким чином:

мед – на 583,3%;

цукор – на 500%;

оброблений крохмаль – 500%;

ячмінна січка та крупа; зернові, оброблені іншим чином – 435,8%;

висівки, лузга та залишки – 386%;

сухе молоко – 308%;

яйця – 300%;

солод – 250%;

оброблені томати – 250%;

перероблені цукрові продукти – 250%;

крохмалі – 244%;

вершкове масло – 233,3%;

овес – 192,5%;

кукурудза – 153%;

молоко, вершки, згущене молоко – 150%;

часник – 150%;

інші цукри – 150%;

сік яблучний – 150%;

продукти з обробленого вершкового масла – 150%;

цукрова кукурудза – 150%;

манітол-сорбітол – 150%;

перероблені зернові продукти – 150%;

цукрові сиропи – 135%;

м’ясо птиці – 133,3%;

пшениця – 130%;

етанол – 125%;

ячмінь – 122,2%.

