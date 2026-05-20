Украина использует лабораторные исследования и спутниковый мониторинг для выявления зерна, которое могли вывезти с временно оккупированных территорий. Новая система позволяет устанавливать происхождение продукции с высокой точностью и помогает проверять подозрительные поставки на международном рынке.

Как Украина определяет происхождение зерна?

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий рассказал в интервью DW, что Украина разработала систему проверки происхождения зерна, которое могло быть вывезено с временно оккупированных территорий. Для этого используют лабораторные анализы и специальную базу образцов, созданную в сотрудничестве с международными партнерами.

По его словам, в рамках совместного проекта с Великобританией и Литвой была сформирована база образцов зерна из оккупированных регионов.

Образцы хранятся в государственном семенном банке и содержат уникальные маркеры, связанные с климатическими условиями, типами почв и другими характеристиками места выращивания.

На основе этих маркеров наработана база данных, которая позволяет с вероятностью, близкой к 100%, установить: происходит ли то или иное зерно с конкретных территорий,

– пояснил Высоцкий.

Такая система фактически создает своеобразный "генетический паспорт" зерна, что позволяет сравнивать происхождение продукции с эталонными образцами.

Лаборатория в Литве и проверка смешанных партий

Технологию и оборудование для проверок Украина получила от Великобритании после подписания соответствующего меморандума. Непосредственно лаборатория работает в Литве, что также имеет важное значение для контроля логистики и морских поставок.

Как пояснил Высоцкий, для анализа необходим только образец зерна. После этого его характеристики сопоставляют с базой данных.

На сегодня мы имеем лабораторные возможности и маркеры, которые позволяют осуществлять такое сопоставление. Что нам нужно для анализа – это образец,

– отметил чиновник.

Система способна выявлять даже случаи смешивания зерна различного происхождения. По словам Высоцкого, если доля продукции с оккупированных территорий превышает 10%, технология обычно фиксирует это.

В то же время попытки скрыть происхождение через смешивание не всегда имеют экономический смысл, ведь такие операции являются сложными и затратными.

Спутники помогают отслеживать маршруты

Кроме лабораторных исследований, Украина использует спутниковый мониторинг. В частности, внимание уделяют маршрутам транспортировки и портам загрузки зерна.

Если продукцию отгружают через порты Крыма, Бердянска или Мариуполя, это может свидетельствовать о ее возможном происхождении с оккупированных территорий. Именно сочетание лабораторной и спутниковой информации позволяет формировать более полную картину.

По словам Высоцкого, таких проверок пока немного – речь идет о нескольких десятках случаев, однако каждый из них имеет значительный международный резонанс. Инициаторами проверок могут быть украинские правоохранительные органы, международные партнеры или сертификационные структуры.

Чиновник также отметил, что Россия продолжает вывозить украинское зерно, хотя сейчас делает это менее открыто, чем в начале полномасштабной войны. Украина параллельно сотрудничает с Израилем в проверке судов с зерновыми грузами, происхождение которых вызывает вопросы, а соответствующие расследования еще продолжаются.

Россияне, которые похищают зерно с оккупированных территорий Украины имеют наглость обвинять тех, кто сотрудничает с Украиной и отказывается принимать украденное зерно.

Россия обвинила Израиль в уступках Украине после отказа принять партию зерна, которое Киев считает вывезенным с оккупированных территорий.

Украина и Израиль могут подписать меморандум о сотрудничестве для предотвращения ввоза незаконно вывезенного зерна из оккупированных регионов.

Предполагается, что украинская сторона будет участвовать в проверке судов с зерном, которые направляются в Израиль, чтобы подтвердить отсутствие происхождения груза с оккупированных Россией регионов Украины.