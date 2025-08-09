Обычно владельцы земли в селе сдают ее в аренду фермерским хозяйствам, и договоры четко прописаны. Однако иногда случается так, что эти юридические лица, арендующие землю могут прекратить существование по определенным причинам.

Какие последствия ликвидации юрлица-арендатора?

В том случае, когда арендатором вашего земельного участка является юридическое лицо, необходимо знать, что произойдет с договором в случае его ликвидации, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

Договор аренды прекращается автоматически, ведь одна из сторон сделки больше не существует. Это происходит независимо от того, завершился ли срок договора. Владелец участка имеет право вернуть землю и заключить новое соглашение с другим арендатором.

Если предприятие имело задолженность по арендной плате, она подлежит взысканию в рамках ликвидационной процедуры. Также стоит регулярно проверять статус контрагента через ЕГРПОУ, во избежание неожиданных ситуаций.

Обратите внимание! Если договор был зарегистрирован, после ликвидации нужно внести изменения в Государственный реестр вещных прав, чтобы снять обременение с участка и подтвердить прекращение аренды. Владельцам земли надо помнить, что если ваш арендатор ликвидируется, обязательно надо обратиться к юристу. Это поможет быстро и правильно оформить прекращение договора, избежать споров и потери дохода.