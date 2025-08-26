В этом сезоне возможен дефицит мукомольной пшеницы. Это может способствовать повышению цен на хлеб в Украине.

Мукомольной муки может не хватать

Председатель Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский рассказал, что в текущем сезоне мукомольный сектор Украины может столкнуться с дефицитом качественного сырья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Elevatorist.com.

По его словам, общее производство пшеницы в 2025/26 маркетинговом году прогнозируют на уровне 21 миллион тонн, из которых продовольственная пшеница составит 10,3 миллиона тонн. При этом объем зерна 1–2 класса, который необходим для производства муки хлебопекарного качества, прогнозируется на уровне 1,7 миллиона тонн.

Мы уже сегодня видим, что конкуренция между переработчиками и экспортерами за качественную пшеницу растет, а аграрии, имея возможность хранить зерно в течение нескольких лет, не спешат его продавать. Это создает риски для ценовой стабильности и доступности мукомольной и хлебопекарной продукции для потребителя,

– отметил Родион Рыбчинский.

Что касается ситуации с рожью, то собственное производство его в Украине не покрывает полностью внутренней потребности. В 2025/26 маркетинговом году ожидается импорт около 9 тысяч тонн (в прошлом сезоне – 1,6 тысячи тонн), что указывает на формирование устойчивого дефицита сырья.

Обратите внимание! По словам эксперта, нынешняя структура производства и поведение аграриев могут привести к дальнейшему росту цен на муку. Рыбчинский отметил, что в то время, как дефицит сырья первого-второго класса уже сегодня определяет перспективы работы отрасли, вопрос доступности продовольственного зерна создает риски для продовольственной безопасности государства.