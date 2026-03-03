Более 100 тонн с гектара: на Львовщине аграрии собрали рекордный урожай популярной культуры

Агропредприятие "Западный Буг" подвело итоги сезона 2025 года и зафиксировало рекордные показатели урожайности сахарной свеклы. На отдельных полях собирали более 105 тонн с гектара.

На Львовщине рекордные объемы сбора свеклы

Агропредприятие "Западный Буг" из Львовской области в прошлом сезоне получило самый высокий в своей истории урожай сахарной свеклы, сообщает AgroPortal. Об этом рассказал заместитель директора компании Дмитрий Киселев.

По его словам, на отдельных площадях урожайность достигала 105 – 108 тонн с гектара. Несмотря на то, что завод по переработке сахарной свеклы остановился 17 января, а завершение перерабатывающей кампании дополнительно отсрочили еще на десять дней, сезон для культуры в целом оказался удачным.

В то же время предприятие столкнулось с трудностями по другим культурам. Из-за погодных условий определенные проблемы возникли с кукурузой и поздними сортами сои. Урожайность сои составила 3,84 тонны с гектара, что ниже привычного для хозяйства уровня в пределах 4 – 4,4 тонны с гектара.

Обратите внимание! Кроме того, стало известно, что в Украине 1 февраля 2026 года завершился сезон сахароварения 2025 года. Общее производство сахара сократилось с 1,8 миллиона тонн до 1,72 миллиона тонн. В ассоциации "Укрцукор" отметили, что несмотря на уменьшение площадей под сахарной свеклой на 23 процента (на 50 тысяч гектаров – до 200 тысяч гектаров), производство сахара снизилось лишь на 4 процента (на 80 тысяч тонн).

