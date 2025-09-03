Земельный налог обязательно должны платить землевладельцы и постоянные землепользователи. Однако некоторые из пенсионеров лишены обязанности его платить.

Кто из пенсионеров может не платить налог на землю?

Адвокат Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога. Кроме пенсионеров льготу имеют еще некоторые категории украинцев.

Лариса Кись Адвокат ЮКК "Де-Юре" Исключение составляет, если такое лицо имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм. В таком случае пенсионер самостоятельно выбирает, за какие земельные участки он будет платить земельный налог, а к каким – применить льготу.

Кроме того, юрист напоминает, что заявление о льготе подается до 1 мая текущего года в Государственную налоговую службу Украины по месту нахождения земли.

Важно! По словам Ларисы Кись, в разных населенных пунктах размер ставки земельного налога отличается. В некоторых общинах действует "нулевая" ставка налога, определена по решению органов местного самоуправления.

Как получить льготы?

Льгота не предоставляется автоматически. Чтобы ее оформить, необходимо:

Обратиться в налоговый орган по месту расположения земельного участка

Подать заявление о предоставлении льготы

Предоставить копии: паспорта; идентификационного кода; пенсионного удостоверения; документа, подтверждающего право собственности или пользования земельным участком.

Кто платит налоги при аренде земли?