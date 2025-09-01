Кто должен платить налог на землю при сдаче в аренду

Согласно Налоговому кодексу Украины в общий налогооблагаемый доход физического лица включаются, в частности, доходы от предоставления имущества в аренду, субаренду или лизинг, в том числе земельных участков, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

В соответствии с подпунктом 170.1.1 пункта 170.1 статьи 170 НКУ, если физическое лицо предоставляет в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения, земельную долю (пай), или имущественный пай, то арендатор выступает налоговым агентом, то есть именно он обязан:

удержать из арендной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор,

перечислить их в бюджет,

подавать соответствующую налоговую отчетность.

Таким образом, физическое лицо, которое сдает земельный участок сельскохозяйственного назначения или пай в аренду, должна учитывать, что ее доход подлежит налогообложению НДФЛ и военному сбору.

Важно! Доходы, от предоставления в аренду земельного участка облагаются налогом налоговым агентом (арендатором) во время их начисления (выплаты).