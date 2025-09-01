Хто має сплачувати податок на землю при здачі в оренду

Згідно з Податковим кодексом України до загального оподатковуваного доходу фізичної особи включаються, зокрема, доходи від надання майна в оренду, суборенду чи лізинг, у тому числі земельних ділянок, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

Відповідно до підпункту 170.1.1 пункту 170.1 статті 170 ПКУ, якщо фізична особа надає в оренду земельну ділянку сільськогосподарського призначення, земельну частку (пай), або майновий пай, то орендар виступає податковим агентом, тобто саме він зобов'язаний:

утримати з орендної плати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір,

перерахувати їх до бюджету,

подавати відповідну податкову звітність.

Таким чином, фізична особа, яка здає земельну ділянку сільськогосподарського призначення або пай в оренду, повинна враховувати, що її дохід підлягає оподаткуванню ПДФО та військовому збору.

Важливо! Доходи, від надання в оренду земельної ділянки оподатковуються податковим агентом (орендарем) під час їх нарахування (виплати).