Які бувають найпоширеніші помилки

Допущені помилки при укладенні договору оренди землі можуть призвести до визнання договору недійсним, відмови в державній реєстрації, фінансових втрат або судових спорів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Неналежне визначення об'єкта оренди. Договір повинен містити чітке посилання на кадастровий номер земельної ділянки. Узагальнені формулювання на кшталт "орна земля в селі" є юридично некоректними і тягнуть за собою ризики недійсності договору.

Відсутність чіткого порядку сплати орендної плати. Поширена помилка – не вказані строки, спосіб, порядок індексації або відповідальність за несвоєчасну оплату. Це створює прогалини, якими можуть скористатися як орендар, так і орендодавець.

Невизначеність строку дії договору. Формулювання "договір укладено на 7 років" без дати початку або без чіткого терміну може стати підставою для відмови у реєстрації або спірних тлумачень у суді.

Порушення вимог до сторін договору. Якщо земельна ділянка належить кільком співвласникам, договір оренди землі має бути підписаний усіма. У разі відсутності хоча б одного підпису – договір вважається укладеним з порушенням, і будь-який співвласник може оскаржити його.

Порушення процедури державної реєстрації. Без належної реєстрації договір оренди не створює юридичних наслідків для третіх осіб. Це особливо критично в ситуаціях, коли планується передача прав суборенди або використання ділянки під заставу.

Важливо! Оренда землі не має бути просто підписанням типового шаблону. Це юридичний процес, який вимагає чіткого дотримання вимог законодавства. Спеціалісти рекомендують перевіряти всі договори з фахівцем, який має практичний досвід саме у сфері земельного права.