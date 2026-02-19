Как оформить наследство на землю, находясь за границей

Сейчас довольно часто случаются такие ситуации, что украинцы вынужденно находятся за границей из-за боевых действий. Однако насущные бытовые вопросы никто не отменял, и довольно частым среди них является оформление наследства на землю.

Алгоритм действий наследника при наследовании земли

Юрист Артем Чекаленко в комментарии 24 Канала рассказал, что необходимость в оформлении наследства наследниками, которые находятся за рубежом, при нынешних обстоятельствах, когда очень много граждан Украины за рубежом – запрос понятен и ожидаемо, что будет вызывать определенные вопросы. По его словам, даже в пределах одного государства в процессе наследования может возникнуть множество преград и недоразумений.

Порядок принятия наследства в целом регулируется книгой шестой Гражданского кодекса Украины и должен происходить следующим образом.

Этап 1. Установление факта открытия наследства

Определение даты открытия наследства. В соответствии со статьей 1220 Гражданского кодекса Украины наследство открывается в день смерти наследодателя или в день, с которого он объявлен умершим.

Далее надо определить место открытия наследства. Согласно статье 1221 Гражданского кодекса Украины место открытия наследства - последнее место жительства наследодателя. Однако, если место жительства неизвестно, наследство открывается по месту нахождения недвижимого имущества, в нашем случае – земельного участка.

Сбор другой информации о наследстве.

Артем Чекаленко юрист практики недвижимости и земельного права Юридической фирмы Результат Желательно собрать информацию о наличии или отсутствии завещания, очереди наследования и наличии или отсутствии наследников с правом на получение обязательной доли наследства. Важно также убедиться в том, что не пропущены сроки на принятие наследства, установленные статьей 1270 Гражданского кодекса Украины. Срок, который предоставляется на принятие наследства - 6 месяцев со дня смерти наследодателя.

Этап 2. Подача заявления о принятии наследства.

Сбор документов. Для подачи заявления на принятие наследства необходимо собрать и приложить к заявлению о принятии наследства:

свидетельство о смерти;

паспорт наследника, справка о присвоении идентификационного кода, выписка из демографического реестра (в случае, если паспортным документом является ID-карта или если отметка в паспорте о месте регистрации не соответствует текущему);

документы, подтверждающие родственные отношения (если наследование происходит по закону - обязательно);

завещание (если есть);

правоустанавливающие документы относительно наследственного имущества (это может быть государственный акт о праве собственности на землю, договор купли-продажи земельного участка, свидетельство о праве на наследство и т.д.);

выписка из ГЗК (кадастровый номер);

выписка из Реестра вещных прав (при наличии).

Подача заявления о принятии наследства. По общему правилу установленному статьей 1269 Гражданского кодекса Украины наследник подает письменное заявление нотариусу по месту открытия наследства лично.

Для наследников, которые находятся за границей, фактически существуют следующие пути:

Лично приехать в Украину и подать заявление о принятии наследства.

Подать заявление по почте:

Наследник обращается к местному нотариусу в стране пребывания.

Подпись на заявлении заверяется нотариально.

Заказывается перевод на украинский язык.

Документ направляется нотариусу в Украине.

Важно! Однако в таком случае все-равно придется ехать в Украину для получения свидетельства о праве на наследство, когда будет завершена работа нотариуса, или делегировать получение свидетельства о праве на наследство представителю по доверенности.

Подать заявление по почте, и делегировать завершение процесса принятия наследства представителю по доверенности (наиболее практичный вариант для лиц за рубежом). Делегировать представителю по доверенности процесс принятия наследства - самый удобный способ для сбора справок, коммуникации, подачи и получения документов, регистрации права и т.д., для экономии времени, усилий и избежания необходимости лично приезжать в Украину.

Важно! само заявление о принятии наследства - это волеизъявление наследника, и закон подчеркивает личность подачи заявления и необходимость нотариального удостоверения подписи, в случае если заявление подается не в присутствии нотариуса, к которому оно поступает, а по почте. Поэтому этот вариант содержит все те же шаги, что в варианте 2, но дополнительно наследник оформляет доверенность у местного нотариуса (с апостилем) и направляет ее в Украину своему представителю.

Этап 3. Получение свидетельства о праве на принятие наследства

После подачи заявления, в течение шести месяцев после открытия наследства наследник (или представитель по доверенности) получает свидетельство о праве на наследство.

Итак, пребывания наследника за рубежом не делает невозможным процесс получения наследства, хотя и из-за этого обстоятельства немного усложняет этот процесс. Без физического возвращения наследника в Украину есть еще варианты, по которым возможно это сделать "дистанционно". Можно как подать соответствующее заявление по почте и вернуться в страну исключительно для получения свидетельства о праве на наследство, так и выбрать представителя, который доделает эту работу в интересах наследника после подачи заявления,

– рассказал Артем Чекаленко.

Важно! Главное, по его словам, не затягивать и не пропустить установленные законодательством сроки. Учитывая что, приоритетным вариантом действий он советует отправку заявления по почте и дальнейшую работу через представителя по доверенности.

