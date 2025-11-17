Могут ли забрать не приватизированную землю в Украине в 2025 году

В Украине в этом году установили четко определенную дату для приватизации земли. Если этого не сделать, то вашу землю могут забрать.

Что будет с не приватизированным участком?

Юрист Анастасия Блинду в комментарии 24 Канала рассказала, что Закон Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)" № 899-IV определяет организационные и правовые основы выделения собственникам земельных долей земельных участков в натуре.

Эти участки должны выделяться из земель, принадлежавших коллективным сельскохозяйственным предприятиям, сельскохозяйственным кооперативам, сельскохозяйственным акционерным обществам на праве коллективной собственности.

Также закон определяет порядок обмена этими земельными участками, особенности распоряжения землями и использования земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков между владельцами земельных паев.

Анастасия Блинду Партнер, адвокат Attorneys at law "Leshсhenko & partners" Указанный закон в редакции от 31 марта 2023 года предусматривал, что все права на земельные доли (паи) должны были быть оформлены до 1 января 2025 года, иначе такие лица теряли любые права на такие земельные доли (паи). Этот срок был продлен и сегодня действуют такие правила в отношении таких земельных участков редакции Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)" № 899-IV от 8 октября 2024 года.

По словам юристки, статья 13 указанного Закона определяет, что в случае если до 1 января 2028 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается таким, что отказался от получения земельного участка.

Заберут ли вашу не приватизированную землю?

Невостребованный пай, по словам юристки, после формирования ее в земельный участок по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета (в случае необходимости формирования) по заявлению соответствующего совета на основании решения суда передается в коммунальную собственность территориальной общины, на территории которой она расположена, в порядке признания имущества бесхозным.

Правилами статьи 141 этого закона установлено, что распределение между собственниками земельных долей (паев) и их наследниками земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков, должно быть осуществлено до 1 января 2028 года.

Если до 1 января 2028 года протокол о разделе земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков между лицами, которым были выделены земельные участки в размере земельной доли (пая), не оформлен в порядке, определенном этой статьей, и не представлен на утверждение органа местного самоуправления, считается, что субъекты права коллективной собственности отказались от права коллективной собственности на землю,

– рассказывает Анастасия Блинду.

Указанные же земли, по словам юристки, передаются в коммунальную собственность в порядке признания имущества бесхозным.

Продлят ли срок оформления пая?

Впрочем, по иску владельцу невостребованной земельной доли (пая) или его наследнику в случае пропуска срока для оформления права собственности на земельный участок по уважительной причине, суд может определить дополнительный срок, достаточный для такого оформления.

Анастасия Блинду отмечает, что в случае отсутствия земель сельскохозяйственных угодий коллективной собственности такая земельная доля (пай) может быть выделена в натуре (на местности) за счет земель запаса коммунальной собственности соответствующей территориальной общины (при наличии таких земель).

Обратите внимание! При этом, в течение 7 лет со дня государственной регистрации права коммунальной собственности на земельный участок, сформированный из невостребованного пая, запрещается передача его в частную собственность (кроме передачи его владельцу невостребованного пая или его наследникам). Поэтому, чтобы не терять владельцам земельных паев права на такие земельные участки, нужно оформить свои права в установленном порядке.

