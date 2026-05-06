Циклон бьет по урожаю: на Закарпатье прогнозируют потери фруктов и овощей

На Закарпатье надвигается мощный циклон, который несет шквалы, ливни и резкое похолодание. Аграрии предупреждают: непогода может существенно ударить по урожаю ранних культур.

Непогода с резким похолоданием накрывает регион

В Закарпатской области прогнозируют существенное ухудшение погодных условий из-за активного южного атмосферного фронта, сообщают "Новости Закарпатья". Синоптики объявили желтый уровень опасности, предупреждая о рисках как для транспорта, так и для агросектора.

Ожидается резкое изменение погоды: в течение суток возможны сильные дожди и ливни, грозы, а также порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. В горных районах температура может снизиться до 3 – 5 градусов тепла.

Такие погодные условия являются критическими для мая, когда большинство плодовых культур находится в фазе цветения и формирования завязи.

Под угрозой урожай ягод и садов

Аграрии региона уже предупреждают о возможных потерях урожая. Больше всего рискуют ранние фрукты и ягоды, в частности клубника, а также сады с яблонями, черешнями и сливами.

Сильный ветер может повредить до половины завязи на деревьях, что непосредственно повлияет на будущие объемы продукции. В то же время повышенная влажность создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний, в частности гнили на ягодных плантациях.

Дополнительным фактором риска является снижение температуры, которое замедляет развитие растений в открытом грунте. В случае значительных потерь это может привести к дефициту ранней продукции и дальнейшему росту цен на рынках.

Посевная под угрозой: Украина резко отстает по темпам сева ключевых культур

Украина в 2026 году отстает по темпам сева из-за затяжной и холодной весны и чрезмерного увлажнения почв.

По состоянию на начало мая засеяно лишь 30% площадей под кукурузой и подсолнечником, что может негативно повлиять на урожайность.

В случае дальнейших задержек аграриям придется либо переходить на скороспелые гибриды, или работать в условиях повышенных рисков. Дополнительные проблемы могут возникнуть из-за активного развития сорняков и болезней.