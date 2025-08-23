В Украине запрещена рыбалка в нерест. За нарушение этого правила, придется понести административную ответственность.

Когда происходит нерест рыбы?

Обычно нерест рыбы происходит весной. Запрет на вылов в этот период длится в течение нескольких месяцев, точный срок зависит от типа водоема, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.

Рыбалка в этот период разрешается только с берега за пределами нерестилищ крючковыми орудиями лова с количеством крючков не более двух на рыбака или спиннингом с одной искусственной приманкой,

– отмечает министерство.

Обратите внимание! Точный перечень нерестилищ зафиксирован в приказах соответствующих территориальных управлений Госрыбагентства.

Кроме ограничений на вылов, на время нереста рыбы действуют следующие правила:

Чтобы создать благоприятные условия для нереста, в водоемах на этот период запрещено передвижение всех транспортных средств и моторных судов (исключением являются только установленные судовые ходы). В частности, в этот период разрешается передвижение рыбоохраны.

Запрещено осуществлять подводную охоту.

Запрещено осуществлять промышленное рыболовство.

Наказание за несоблюдение установленных норм разное. В некоторых случаях это может быть административный штраф. Иногда наказание предусматривает уголовную ответственность. Также должно осуществляться возмещение убытков, причиненных рыбному хозяйству.

Какие штрафы за рыбалку в нерест?

За рыбалку в нерест максимальный штраф может достичь 680 гривен для физлиц. Значительно больше придется отдать в качестве компенсации за выловленную рыбу. Например, за сома нужно будет заплатить более 5 тысяч гривен.

В 2025 году таксы такие:



Какая компенсация за вылов рыбы / Таблица ДАРГ

Важно! За нанесение существенного вреда и при использовании взрывчатых веществ, тока (или иного способа массового уничтожения рыбы) к рыбаку применяется статья 249 Уголовного Кодекса Украины. То есть, гражданину придется заплатить штраф от 17 до 85 тысяч гривен или же он будет лишен свободы на срок до 3 лет.