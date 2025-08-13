Облегчение для аграриев: водители категорий В и С могут сесть за трактор

В правительстве разрешили управлять тракторами водителям категорий В и С для облегчения подбора персонала фермерам. Эта норма будет действовать во время военного положения.

Кто из водителей теперь может управлять трактором?

Кабмин принял постановление, которое позволяет водителям с правами категорий В, В1, С, С1, Т управлять сельскохозяйственной техникой без получения специальных "тракторных" удостоверений, сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Дмитрия Соломчука. Эта норма будет работать в течение действия военного положения и еще 90 дней после его завершения.

Государство должно быть гибким, особенно в условиях войны. Когда аграрий имеет технику, имеет водительские права, но не может сесть за трактор из-за бюрократии, то это неправильно. Поддерживаю такие инициативы и в дальнейшем буду работать над тем, чтобы фермерство развивалось, а не сдерживалось бумагами,

– отметил депутат.

Обратите внимание! Решение вступило в силу после внесения изменений в постановление КМУ №217 от 6 августа. Эти изменения призваны значительно упростить доступ к управлению сельскохозяйственной техникой в период, когда каждая помощь в аграрном секторе имеет критическое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны.