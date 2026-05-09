Как в Украине оформить наследство на пай: особенности процедуры

Оформление наследства на пай является распространенной процедурой и позволяет наследнику полноценно пользоваться землей. Для успешного оформления надо знать важные детали и особенности процедуры, предусмотренные законодательством.

Особенности оформления наследства на пай

Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что оформление наследства на земельный пай происходит через обращение наследника к нотариусу с ходатайством о принятии наследства. Обращение надо подать не позднее, чем через полгода со дня смерти наследодателя.

Смотрите также Огород без документов могут забрать: чьи участки под угрозой в 2026 году

Лариса Кись Адвокат ЮКК "Де-Юре" Нотариусу нужно предоставить документы, подтверждающие то, что у умершего было право на пользование паем: Государственный акт на право собственности на землю или выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Сертификат на пай.

Какие действия при потере документов на землю?

Также адвокат отметила, что если документы на пай были потеряны, их непременно надо восстановить – получить копию государственного акта на пай в Госгеокадастре. Если утерян сертификат на пай, наследнику следует обращаться в суд и доказать, что у наследодателя было право на часть коллективной земли.

Доказательствами могут быть:

выписки из Книг регистрации сертификатов на земельные доли (паи), с указанием реквизитов выданного сертификата, которые предоставляются территориальными органами Госгеокадастра;

выписки из Книг записей регистрации государственных актов на право собственности на землю;

справки от сельских, поселковых советов с указанием сведений о земельных участках, которые учитываются за наследодателем.

Обратите внимание! После получения положительного решения суда наследник сможет завершить процедуру оформления наследства, получить свидетельство о праве на наследство и в дальнейшем – завершить процедуру выделения земельного участка и регистрации права собственности на земельный участок.

"Паспорт" земли: в каких случаях выписка из кадастра обязательно должна быть?

Выписка из Государственного земельного кадастра является необходимым документом для всех юридических действий с земельными участками.

Выписка предоставляется бесплатно в подтверждение государственной регистрации земельного участка, содержит все сведения из Поземельной книги, включая кадастровый план.

Фактически без такой выписки нельзя совершить ни одного юридически значимого действия в отношении земельного участка, а также получить официальную информацию о нем, которая содержится в ГЗК. В определенных случаях, определенных в законе, выдержки предоставляются бесплатно, в других – на платной основе.