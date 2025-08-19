Только недавно поля южных регионов Украины, в том числе и Запорожья, терроризировала саранча. Однако сейчас власти там уже отменили особый режим из-за того, что саранча исчезла.

Саранча исчезла на Запорожье

Особый режим защиты растений на части земельных угодий Запорожской области, где ранее существовала угроза распространения саранчовых, отменили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, решение принято местными властями в отношении 6 110 гектар Коммунарского района и 21 600 гектар Кушугумской территориальной общины. По результатам проведенных обследований установлено отсутствие большой численности саранчовых, что дало основания для снятия ограничений.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 18 августа на территории Украины не наблюдается очагов численности саранчи, а риски массового распространения этого вредителя отсутствуют.

Важно! Также специалисты добавили, что и в дальнейшем будут осуществлять систематический мониторинг за состоянием посевов и своевременно информировать о возможных рисках для сельского хозяйства.