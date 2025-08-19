Лише нещодавно поля південних регіонів України, зокрема й Запоріжжя, тероризувала сарана. Однак наразі влада там вже скасувала особливий режим через те, що сарана зникла.

Сарана зникла на Запоріжжі

Особливий режим захисту рослин на частині земельних угідь Запорізької області, де раніше існувала загроза поширення саранових, скасували, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, рішення ухвалено місцевою владою стосовно 6 110 гектар Комунарського району та 21 600 гектар Кушугумської територіальної громади. За результатами проведених обстежень встановлено відсутність великої чисельності саранових, що дало підстави для зняття обмежень.

У відомстві уточнили, що станом на 18 серпня на території України не спостерігається осередків чисельності сарани, а ризики масового поширення цього шкідника відсутні.

Важливо! Також спеціалісти додали, що і надалі здійснюватимуть систематичний моніторинг за станом посівів і своєчасно інформуватиме про можливі ризики для сільського господарства.