Какова стоимость переоформления дома в 2025 году

Все, кто покупает недвижимость сталкивается с необходимостью переоформления дома. Для этого надо как знать особенности процедуры, так и ориентироваться в ее стоимости.

Что влияет на стоимость переоформления

Юрист Иван Топор рассказал в комментарии 24 Каналу, что на размер расходов по продаже дома влияют многие факторы. В частности это: срок владения домом, какая по счету в течение года сделка по продаже дома, дополнительные действия, которые должен совершить нотариус для удостоверения сделки и тому подобное.

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Иван Топор Адвокат, руководитель практики недвижимости и строительства ООО "ЮКК "Де-юре" Стоимость нотариальных услуг и регистрационных действий вместе, в среднем составляет 8 000 – 12 000 гривен за одну сделку по продаже дома. Также примерно 1 500 гривен надо будет отдать оценщику за предоставление оценки.

По словам юриста, к неизменным затратам относится размер сбора в пенсионный фонд, что составляет 1% от стоимости дома указанного в договоре или оценочной стоимости в зависимости от того, что будет больше. Так же рассчитывается государственная пошлина и она также составляет 1%.

Какие налоги необходимо заплатить

По общему правилу продавец – физическое лицо должно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% от стоимости дома, а также военный сбор, который по состоянию на 2025 год составляет также 5% от стоимости дома.

Важно! Юрист отметил, что если дом находился в собственности продавца более 3-х лет, и в течение года в котором осуществляется продажа дома у него не было других сделок по продаже жилья, то продавец освобождается от оплаты указанных выше налогов.

По его словам, если продавец осуществляет вторую продажу дома в течение одного года, то налоги будут составлять 5% НДФЛ и 5% военного сбора независимо от срока владения домом.

Заключая третью и последующие сделки по продаже дома в течение одного года, продавцу следует иметь в виду, что он обязан будет уплатить налог с доходов физических лиц в размере 18% и 5% военно сбора от стоимости дома. В то же время в Налоговом кодексе Украины предусмотрена возможность существенно снизить стоимость расходов на налоги по третьей и последующих сделках в течение года,

– отмечает Иван Топор.

Он добавил, что если у продавца будут иметься надлежащие подтверждения расходов понесенных на приобретение дома, то он имеет право уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора не от всей стоимости дома, а от разницы между расходами понесенными им на покупку дома и стоимостью дома по состоянию на момент продажи.

Обратите внимание! Также следует учесть, что если владелец дома является владельцем земельного участка расположенного под ним, то одновременно с продажей дома происходит продажа земли, что предусматривает дополнительные расходы аналогичные тем, что описаны выше.