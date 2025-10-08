В Украине переработали рекордные объемы рапса: при чем здесь пошлины
- В сентябре в Украине переработали рекордные более 250 тысяч тонн рапса, превысив экспортный объем в 236 тысяч тонн.
- Замедление торговли рапсом связано с ожидаемым решением об освобождении от 10% экспортной пошлины, что привело к уменьшению предложения рапса.
В Украине в прошлом месяце вышли на рекордную переработку рапса. Не последнюю роль в этом сыграло уменьшение экспорта из-за 10-процентных пошлин.
В Украине больше переработали, чем экспортировали рапса
В сентябре этого года в Украине переработали максимальный месячный объем рапса, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Он составил чуть более 250 тысяч тонн.
Читайте также Европа ожидает рекордный урожай пшеницы: сколько зерна планируют собрать: сколько зерна планируют собрать
Важно! По словам аналитиков, впервые за долгое время внутренняя переработка превысила месячный экспорт данной культуры (236 тысяч тонн).
В то же время в конце сентября – начале октября в данном секторе наблюдалось замедление торговли из-за ожидаемого принятия решения относительно механизма освобождения производителей сои и рапса от 10% экспортной пошлины. Предложение рапса на этом фоне сократилось.
Обратите внимание! Ряд переработчиков сообщали о низком поступлении рапса на предприятия и вероятное завершение его переработки и переход на подсолнечник, запасы которого за сентябрь удалось накопить достаточно неплохие. Однако заводы повышали цены спроса на рапс, пытаясь привлечь больше предложений, до 23000 – 23500 гривен за тонну СРТ и выше за реальные объемы и крупные партии.
Аграрии смогут подтвердить происхождение сои и рапса, чтобы не платить экспортную пошлину
Кабинет Министров принял постановление №1256, которое позволяет аграриям подтверждать происхождение сои и рапса во избежание уплаты экспортной пошлины.
Торгово-промышленная палата Украины будет выдавать экспертные заключения, которые подтверждают право на льготу по пошлине, на основании документов из Государственного аграрного реестра.
Для его получения экспортеры должны подавать документы, подтверждающие происхождение продукции, в частности информацию из Государственного аграрного реестра (ДАР).