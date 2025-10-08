В Украине в прошлом месяце вышли на рекордную переработку рапса. Не последнюю роль в этом сыграло уменьшение экспорта из-за 10-процентных пошлин.

В Украине больше переработали, чем экспортировали рапса

В сентябре этого года в Украине переработали максимальный месячный объем рапса, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Он составил чуть более 250 тысяч тонн.

Важно! По словам аналитиков, впервые за долгое время внутренняя переработка превысила месячный экспорт данной культуры (236 тысяч тонн).

В то же время в конце сентября – начале октября в данном секторе наблюдалось замедление торговли из-за ожидаемого принятия решения относительно механизма освобождения производителей сои и рапса от 10% экспортной пошлины. Предложение рапса на этом фоне сократилось.

Обратите внимание! Ряд переработчиков сообщали о низком поступлении рапса на предприятия и вероятное завершение его переработки и переход на подсолнечник, запасы которого за сентябрь удалось накопить достаточно неплохие. Однако заводы повышали цены спроса на рапс, пытаясь привлечь больше предложений, до 23000 – 23500 гривен за тонну СРТ и выше за реальные объемы и крупные партии.

