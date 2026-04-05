Помощь аграриям в 2026 году: какую поддержку оказывает правительство во время посевной кампании

Посевная кампания в 2026 году началась довольно сложно. В том числе и из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Однако правительство Украины продолжает оказывать поддержку аграриям.

Какую помощь правительство предусмотрело для аграриев?

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий рассказал подробно о помощи, которую могут получить украинские фермеры.

Дело в том, что в этом году цены на минеральные удобрения и топливо очень нестабильны. Ценовые колебания происходит ежедневно, а иногда и в течение дня.

В то же время для поддержки аграриев существует программа льготного кредитования "5-7-9". Она включает в себя рубрику "кредит на посевную", как рассказал Высоцкий. В ее рамках можно привлечь до 90 миллионов гривен именно на посевную.

Обратите внимание! Правительство продлило действие программы до 31 марта 2027 года. Ранее она должна была действовать до 31 марта 2026 года. Об этом сообщали на сайте Минэкономики.

В то же время программа "покрывает" не только посевную, но и сбор урожая, посева озимых культур и тому подобное.

Кроме того, украинцы могут обратиться в любой банк, чтобы стать участником программы. Речь идет как о коммерческих учреждениях, так и государственных.

Что известно о безопасности фермеров?

Для небольших фермеров предлагают гарантии от Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. К небольшим аграриям относят тех лиц, что обработают до 500 гектаров. Таким образом, можно быстрее привлечь кредитные средства и вовремя провести все необходимые работы.

Высоцкий в частности выделил проблему безопасности, особенно в прифронтовых областях. А в некоторых регионах риски настолько высоки, что часть полей просто временно не засевают для безопасности работников. Но их площадь не очень большая.

Кроме того, аграрии сейчас работают во взаимодействии с военными и местными властями и используют современные средства защиты.

К тому же активно продолжается разминирование сельхозземель. Продолжает действовать программа, которая полностью покрывает стоимость таких работ.

Для того, чтобы получить разминирование, фермеру следует подать заявку через аграрный реестр. Другие процессы берет на себя государство. В прошлом году благодаря этой программе удалось разминировать более 30 тысяч гектаров.

Заметьте! Также заработала государственная программа агрострахования. Таким образом, удастся защитить фермеров от возможных потерь, – государство компенсирует до 60% стоимости страхования.

Что еще следует знать о посевной компании?