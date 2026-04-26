Помощь для аграриев: на какую поддержку можно рассчитывать в 2026 году

В январе правительство провело аграрный Кабмин. На нем приняли ряд важных решений для поддержки агропроизводителей. Таким образом, удастся инвестировать в продовольственную безопасность государства.

Какая помощь предусмотрена для аграриев в 2026 году?

Благодаря действиям правительства фермеры смогут лучше планировать производство и способствовать экономической активности общин, о чем сообщила премьер Юлия Свириденко.

Первое решение – правительство ввело новое направление грантовой поддержки для агропроизводителей, благодаря чему предприниматели смогут получить гранты на строительство овощехранилищ и фруктохранилищ. Государство будет покрывать до 30% стоимости строительства, но не более 20 миллионов гривен – при условии софинансирования со стороны получателя.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Поддержка будет предоставляться для строительства новых хранилищ вместимостью от 3 тысяч тонн и при условии создания рабочих мест. Для прифронтовых регионов будут действовать льготные условия. Государство сможет покрыть до 50% стоимости строительства, если предприятие: расположено на территориях активных или возможных боевых действий; имеет в собственности 80% земельных участков на временно оккупированных территориях.

Также правительство усовершенствовало механизм компенсации за поврежденные посевы, что на прифронтовых территориях Украины.

Получить государственную поддержку в 2026 году могут аграрии, которые:

осуществляют свою деятельность на территориях возможных и активных боевых действий; понесли потери из-за войны или сложных погодных условий.

Важно! Фермеры смогут получить компенсацию до 4 700 гривен за гектар поврежденных посевов, но не более чем за 2 тысячи гектаров одному сельскому хозяйству.

В то же время важным и даже ключевым инструментом поддержки остается государственная программа льготного кредитования "Доступные кредиты 5 – 7 – 9". Об этом говорится на сайте Минэкономики.

Аграрии могут получить до 90 миллионов гривен по направлению "Кредит на посевную". Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды, сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Программа продлена до 31 марта 2027 года. Ранее она должна была завершиться после 31 марта 2026 года.

Что еще известно о поддержке аграриев?