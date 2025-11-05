Китай снизил пошлины на большинство товаров из США кроме сои

Китай для развития экономических отношений с США уменьшил пошлины на американские товары. Однако пошлины на сою китайцы пока не спешат снижать, отдавая предпочтение бразильской продукции.

Китай снизил пошлины, но не на все

В комиссии по таможенным тарифам Государственного совета КНР заявили, что Китай объявил о приостановлении действия дополнительных 24% таможенных тарифов на американские товары сроком на один год, сообщает 24 Канал со ссылкой на Xinhua. При этом базовое 10% тарифное ограничение останется в силе.

Решение начнет действовать с 13:01 10 ноября 2025 года. Как отметили в комиссии, дальнейшее приостановление действия определенных дополнительных тарифов между Китаем и США будет способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию двусторонних экономических и торговых отношений, принесет пользу обеим странам и будет способствовать глобальному процветанию.

Важно! Согласно предварительному заявлению, опубликованному в марте, Китай решил ввести дополнительный 15-процентный тариф на импорт курятины, пшеницы, кукурузы и хлопка происхождением из США. Дополнительный 10-процентный тариф распространялся на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного хозяйства, фрукты, овощи и молочные продукты.

В то же время, как сообщает Reuters со ссылкой на рыночные источники, такое решение Китая приведет к тому, что американская соя будет импортироваться в КНР с пошлиной в размере 13%. По словам трейдеров, это делает поставки из США до сих пор слишком дорогими по сравнению с бразильскими альтернативами.

Обратите внимание! Так, один из трейдеров международной торговой компании заявил, что они не ожидают, что после этого изменения спрос из Китая вернется на рынок США. "Бразилия дешевле США, и даже покупатели не из Китая покупают бразильские грузы".

Укрепление цен на американскую сою прямо влияет на украинских производителей