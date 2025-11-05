Китай знизив мита на більшість товарів зі США крім сої

Китай задля розвитку економічних відносин зі США зменшив мита на американські товари. Однак мита на сою китайці поки не поспішають знижувати, віддаючи перевагу бразильській продукції.

Китай знизив мита, але не на все

У комісії з митних тарифів Державної ради КНР заявили, що Китай оголосив про призупинення дії додаткових 24% митних тарифів на американські товари терміном на один рік, повідомляє 24 Канал із посиланням на Xinhua. При цьому базове 10% тарифне обмеження залишиться чинним.

Рішення почне діяти з 13:01 10 листопада 2025 року. Як зазначили в комісії, подальше призупинення дії певних додаткових тарифів між Китаєм та США сприятиме здоровому, стабільному та сталому розвитку двосторонніх економічних і торгівельних відносин, принесе користь обом країнам і сприятиме глобальному процвітанню.

Важливо! Згідно з попередньою заявою, опублікованою в березні, Китай вирішив запровадити додатковий 15-відсотковий тариф на імпорт курятини, пшениці, кукурудзи та бавовни походженням зі США. Додатковий 10-відсотковий тариф поширювався на сорго, соєві боби, свинину, яловичину, продукти водного господарства, фрукти, овочі та молочні продукти.

Водночас, як повідомляє Reuters із посиланням на ринкові джерела, таке рішення Китаю призведе до того, що американська соя імпортуватиметься до КНР із митом у розмірі 13%. За словами трейдерів, це робить постачання зі США досі занадто дорогими порівняно з бразильськими альтернативами.

Зверніть увагу! Так, один з трейдерів міжнародної торгівельної компанії заявив, що вони не очікують, що після цієї зміни попит з Китаю повернеться на ринок США. "Бразилія дешевша за США, і навіть покупці не з Китаю купують бразильські вантажі".

Зміцнення цін на американську сою прямо впливає на українських виробників