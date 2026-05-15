Экспорт украинского зерна упал на 15%: какие культуры потеряли больше всего

Украина продолжает сокращать экспорт зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2025/26. Наибольшее падение зафиксировали в поставках ячменя и пшеницы, тогда как кукуруза остается главной экспортной культурой.

Украина сократила экспорт зерновых в новом сезоне

По состоянию на 14 мая Украина экспортировала 31,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур в рамках маркетингового года 2025/26, говорится в данных Государственной таможенной службы. Это на 5,7 миллиона тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Общее сокращение экспорта составляет около 15%. Самое заметное снижение зафиксировали в сегменте ячменя и пшеницы. Несмотря на падение объемов, кукуруза остается основной зерновой культурой в структуре украинского аграрного экспорта.

Пшеница и ячмень потеряли больше всего

Экспорт украинской пшеницы с начала маркетингового года достиг 11,7 миллиона тонн. Это на 2,8 миллиона тонн, или 19%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

Поставки ячменя на внешние рынки составили около 1,5 миллиона тонн. В этом сегменте сокращение оказалось еще более существенным - примерно 36%.

Значительно просел и экспорт ржи. За границу отправили лишь 0,2 тысячи тонн культуры, тогда как в прошлом году этот показатель превышал 10 тысяч тонн.

Кукуруза остается главной экспортной культурой

Несмотря на общее падение поставок, кукуруза продолжает занимать ведущие позиции в украинском экспорте зерновых. С начала сезона за границу отгрузили почти 17,9 миллиона тонн культуры. Впрочем даже в этом сегменте показатели ниже прошлогодних. Сокращение экспорта кукурузы составляет около 10%.

По состоянию на середину мая 2026 года цена на кукурузу в Украине колеблется в пределах 9 600 – 11 300 гривен за тонну (EXW/CPT) в зависимости от региона и покупателя. Мировые цены на кукурузу (фьючерсы CBOT) составляют около 468 – 470 долларов за бушель (примерно 8 000+ гривен за тонну без учета логистики)

Общие объемы экспорта зерновых и зернобобовых культур остаются ниже прошлогодних практически по всем основным позициям,

– свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Также уменьшился экспорт муки. Украинские производители поставили на внешние рынки 55,6 тысяч тонн продукции, что на 11% меньше, чем в прошлом году.

Евросоюз нарастил агроторговлю, однако импорт из Украины упал

Вместе с тем данные Евростата свидетельствуют о сокращении импорта в ЕС агропродукции из Украины.

В 2025 году ЕС экспортировал аграрной продукции на 238,2 миллиарда евро, а импортировал – на 213,5 миллиарда евро.

Доля Украины в импорте аграрной продукции в ЕС снизилась с 6,7% до 5% из-за завершения действия торговых льгот.

Основными поставщиками агропродукции в Европейский Союз в 2025 году стали Бразилия, Великобритания, США и Китай.