Можно ли приватизировать участок без согласия соседей
- Приватизация земельного участка требует согласования границ с соседями, но их отказ не является законным основанием для отказа в приватизации.
- Органы местного самоуправления имеют полномочия передать землю в собственность заявителя, даже без подписи соседей.
Владельцы земли в Украине в основном пытаются приватизировать свою землю. Однако часто на пути приватизации участка становится отказ соседа.
Должны ли соседи давать согласие на приватизацию участка?
Частым и актуальным вопросом в земельных отношениях является то, можно ли приватизировать землю без согласия соседей и как это сделать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦНАП.
Приватизация земельного участка – это достаточно сложный и относительно длительный процесс, который состоит из многих последовательных шагов, а именно:
- проведение геодезических работ и изготовление кадастрового плана;
- подготовка и подача документов в органы местного самоуправления для получения разрешения на разработку технической документации;
- подписание акта принятия-передачи межевых знаков на хранение;
- разработка технической документации;
- присвоение кадастрового номера;
- подготовка и подача документов в органы местного самоуправления для утверждения технической документации и передачи в собственность земельного участка;
- регистрация права собственности на земельный участок.
Обязательным этапом является согласование границ с соседями – смежными землепользователями или землевладельцами, которые граничат с данным земельным участком.
Помните! Однако соседи могут быть не согласны ставить свою подпись на акте принятия-передачи межевых знаков на хранение и всеми силами препятствуют завершить процесс приватизации, пишут жалобы и заявления в соответствующие органы. Окончательное решение, о передаче Вам в собственность земельного участка принимает орган местного самоуправления – районный (сельский, поселковый) совет.
Что делать, если депутаты отказали в приватизации?
Проведя сессию районного совета, под давлением жалоб соседей и их отказа подписывать границы, депутаты могут отказать в возможности приватизировать этот земельный участок.
В таком случае лучше обратиться к квалифицированным юристам, специализирующихся на земельных вопросах. Они соберут необходимую доказательную базу и смогут более эффективно довести приватизацию участка до завершения. Хотя для передачи в собственность заявителю земельного участка органа местного самоуправления достаточно собственных полномочий.
Обратите внимание! Действующее законодательство не ограничивает право органа местного самоуправления на такую передачу отсутствием подписи смежного землепользователя. В то же время по мнению, этой коллегии ВС, несогласование соседом границ земельного участка не является само по себе законным основанием для принятия решения органом местного самоуправления об отказе в утверждении технической документации на земельный участок и на отказ в передаче земельного участка в собственность заявителя.
Можете ли вы приватизировать огород, которым пользуетесь уже много лет?
Приватизация по давности пользования возможна для участков, которые используются более 15 лет, при условии отсутствия правоустанавливающих документов.
В период военного положения в Украине упрощены процедуры оформления земли, но для этого все равно нужно юридически правильно оформить документы и, при необходимости, защищать свои права через суд.