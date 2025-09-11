Какие земли нельзя приватизировать в Украине в 2025 году
- Земли, которые нельзя приватизировать, включают общего пользования, под транспортными объектами, природно-заповедного фонда, лесохозяйственного назначения, водного фонда, государственных учреждений, атомной энергетики, обороны, зон отчуждения и образовательных учреждений.
- Исключения для бесплатной передачи включают владельцев объектов недвижимости на этих землях и граждан, которые получили участки до 1 января 2002 года.
Украинцы могут приватизировать свою землю, соответствующую определенным критериям, определенным законодательством. Впрочем, есть виды земель, приватизация которой запрещена законом.
Какие виды земель нельзя оформить?
Юристы юридической компании Arzinger Марина Шарапа и Елена Юрец рассказали в комментарии 24 Каналу, что сейчас существует довольно много ограничений по приватизации земли.
Законодательные положения предусматривают, что к землям коммунальной и государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся:
- земли общего пользования населенных пунктов (улицы, набережные, пляжи, парки, скверы, бульвары, кладбища и т.д.);
- земли под железными дорогами, дорогами, воздушного и трубопроводного транспорта;
- земли под объектами природно-заповедного фонда, например, дендрологические парки и зоологические парки, созданные до принятия Закона Украины "О природно-заповедном фонде", историко-культурного и оздоровительного назначения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, научную, эстетическую и историко-культурную ценность;
- земли лесохозяйственного назначения, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых земельных участков общей площадью до 5 гектаров в составе угодий крестьянских, фермерских и других хозяйств;
- земли водного фонда, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых природных водоемов общей площадью до 3 гектаров;
- земельные участки, которые используются для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
- искусственно созданные земельные участки;
- земли атомной энергетики и космической системы;
- земли обороны;
- земельные участки зон отчуждения и безусловного отселения, загрязненные вследствие Чернобыльской катастрофы;
- земельные участки, закреплены за государственными учреждениями профессионального образования, профессионального предвысшего образования, высшего образования, в том числе отраслевых академий наук.
Наряду с этим обращаем внимание, что во время действия военного положения запрещается бесплатная передача земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность.
Впрочем, как исключение есть и такие случаи бесплатной передачи земельных участков в частную собственность:
- владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений);
- гражданам Украины, которым такие земельные участки были переданы в пользование до 1 января 2002 года.
Могут ли соседи изменить общую границу между своими участками?
Изменение границ земельных участков частной собственности возможно с согласия владельцев и с соблюдением определенных процедур, включая получение письменных согласований и разработку технической документации.
При изменении площади участка, дополнительно необходимо внести изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.