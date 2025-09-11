Когда можно менять границы участков?
Юристы Елена Юрец и Марина Шарапа рассказали в комментарии 24 Канала, что по общему правилу изменение границ смежных земельных участков частной собственности происходит с согласия их владельцев. В то же время должны быть соблюдены определенные процедуры.
В случае изменения границ смежных земельных участков частной собственности (без изменения площадей), соответствии со статьей 106 и пунктом 12 статьи 79-1 Земельного кодекса Украины, а также статьи 55 и пункта 4 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О Государственном земельном кадастре", необходимым является:
- получение письменного согласования от лиц, которым принадлежит право собственности на смежные земельные участки;
- разработка инженерами-землеустроителями технической документации по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности);
- внесение, на основе разработанной документации, изменений о границах земельного участка в Государственный земельный кадастр Украины и получения выписки о земельном участке, в котором будут отражены изменения.
В таком случае исправляется только информация о координатах углов поворота границ земельного участка без изменения кадастрового номера земельного участка. Соответственно, изготовление новых правоустанавливающих документов не требуется.
Важно! Однако, по словам Марины Шарапы и Елены Юрец, при изменении площади земельного участка в результате изменения границ, дополнительным мероприятием является внесение изменений о земельном участке и право собственности на него в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Каким образом обменять земельный участок в Украине?
Владельцы земельных участков в Украине могут обменивать свои участки на другое имущество, в частности, на другие земельные участки, при условии соблюдения законодательных требований, включая нотариальное удостоверение и регистрацию прав.
Обмен земель сельскохозяйственного назначения возможен только в пределах одного массива участков, а для участков государственной или коммунальной собственности обмен осуществляется только при условии одинаковой или немного отличной денежной оценки.