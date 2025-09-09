Как получить землю в аренду под сенокос?
Несмотря на сложные времена, аграриям нужен доступ к землям для выпаса и заготовки кормов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Во время военного положения действуют упрощенные правила пользования землей.
Обратите внимание! Для подобных целей действует упрощенный договор аренды. Арендовать землю для выпаса или сенокоса можно по упрощенной процедуре – без проведения земельных торгов.
Можно взять в аренду как земли государственной или коммунальной собственности, так и площади, не находящихся в другом использовании.
Как оформить аренду:
- Подаете заявление в местную военную администрацию или орган местного самоуправления.
- Добавляете кадастровый номер участка (если известен) или описание местоположения.
- Соответствующий орган принимает решение о передаче земли в аренду.
Кроме того, есть и определенные особенности такого договора:
- Аренда на срок до 1 года.
- Без права изменения целевого назначения или капитальной застройки.
- Упрощенная регистрация в Государственном реестре прав.
Важно! После завершения военного положения нужно будет урегулировать права на землю по общей процедуре, если планируете пользоваться ею в дальнейшем.
Можно ли в Украине оформлять землю вблизи реки?
- Многие виды земель в Украине не подлежат приватизации, включая земли общего пользования, под железными дорогами, дорогами, природными и историко-культурными объектами, водного фонда, лесохозяйственного назначения, атомной энергетики, обороны, и другие.
- Земли водного фонда, включая прибрежные защитные полосы, предоставляются в постоянное пользование водохозяйственным специализированным организациям, и право на пользование удостоверяется государственным актом.