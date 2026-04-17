Сезон открыт: на Закарпатье стартовали продажи клубники на Закарпатье

На Закарпатье стартовал сезон клубники - на рынках уже появилась первая местная ягода. Производители объясняют высокую цену ранней продукции значительными затратами на выращивание и ограниченным предложением.

Фермеры ускорили сезон благодаря технологиям

В Закарпатской области аграрии уже начали продажу клубники нового сезона, сообщают "Новости Закарпатья". Ранее всего ягода появилась на Виноградовщине и Береговщине, где фермеры активно применяют комбинированные технологии выращивания.

Смотрите также Популярный овощ стремительно дешевеет: производители вынуждены распродавать запасы

Речь идет об использовании теплиц вместе с дополнительным укрытием агроволокном. Такой подход позволяет получить урожай на две-три недели раньше, чем в открытом грунте.

Производители отмечают, что местная клубника имеет более выраженный аромат и вкус по сравнению с импортной продукцией, которая поступала на полки супермаркетов зимой.

Высокая цена из-за расходов и ограниченного предложения

Сейчас первую закарпатскую клубнику продают примерно по 300 гривен за килограмм. Основной причиной такого уровня цен являются высокие затраты на производство.

В частности, значительную долю расходов составляет обогрев теплиц и защита растений от весенних заморозков, что требует дополнительных ресурсов и материалов. В то же время объемы предложения остаются небольшими, что также поддерживает высокие цены.

Фермеры ожидают, что уже в начале мая на рынке появится больше местной ягоды. Это может способствовать постепенному снижению стоимости клубники для потребителей.

Какие сейчас цены на клубнику?

По состоянию на апрель 2026 года цены на свежую клубнику в Украине высокие, по данным "Минфина", средняя стоимость составляет примерно 460,65 гривны за килограмм.

В супермаркетах, таких как Novus или Сильпо, ягоды предлагают по цене от 229 до более 270 гривен за 100 – 500 граммов, а на оптовом рынке Шувар цены стартуют от 258 гривен за килограмм.

Прошлогодняя капуста снова дорожает: что происходит с ценами на рынке?