Может ли один из собственников расторгнуть аренду земли: ответ юристов

Расторжение договора аренды земли часто становится предметом споров между совладельцами. Законодательство четко определяет, может ли один из них действовать самостоятельно.

Можно ли прекратить аренду без согласия всех совладельцев?

Довольно часто в сфере земельного права встречаются случаи, когда два совладельца имеют разные взгляды на аренду их пая. Юрист Артем Рипенко рассказал в комментарии 24 Канала, можно ли расторгать в таких случаях договор аренды в одностороннем порядке.

Артем Рипенко Партнер, руководитель судебно-экспертной и земельно-правовой практики Юридической компании "Де-Юре", адвокат, доктор юридических наук По общему правилу, соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Украины, Закона "Об аренде земли", совладельцы земельного участка как объекта гражданских прав передают его в аренду по их взаимному согласию.

По словам юриста, в таком случае земельный участок выступает единым и целостным объектом вещных прав, части которого не персонализируются и не выделяются в натуре (на местности). Так же должно происходить и прекращение договора аренды, то есть по согласию всех совладельцев, несмотря на то, общая совместная или общая долевая собственность установлена по такому земельному участку.

Сложная ситуация может возникнуть на практике когда, скажем, один из совладельцев желает расторгнуть договор аренды (к примеру, считая, что арендатор нарушает условия использования участка), а другой отказывается,

– говорит Артем Рипенко.

В таком случае спор между совладельцами подлежит разрешению в судебном порядке. После чего может быть решена судьба договора аренды земли. Такие требования могут рассматриваться в одном судебном процессе с привлечением арендатора.

"Паспорт" земли: в каких случаях выписка из кадастра обязательно должна быть?

Выписка из Государственного земельного кадастра является необходимым документом для всех юридических действий с земельными участками.

Выписка предоставляется бесплатно в подтверждение государственной регистрации земельного участка, содержит все сведения из Поземельной книги, включая кадастровый план.

Фактически без такой выписки нельзя совершить ни одного юридически значимого действия в отношении земельного участка, а также получить официальную информацию о нем, которая содержится в ГЗК. В определенных случаях, определенных в законе, выдержки предоставляются бесплатно, в других – на платной основе.