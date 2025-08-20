До свержения режима сирийского диктатора Башара Асада россияне активно везли свое и украденное в Украине зерно в Сирию. После смены власти в арабской республике экспортные связи на некоторое время оборвались, однако сейчас снова начали функционировать.

Каким образом россияне восстановили цепочку поставок?

Российские суда снова поставляют зерно в Сирию, в том числе и краденое украинское зерно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Latifundist.

Журналистка расследовательского проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько рассказала, что сухогруз под флагом Коморских островов DAMAS WAVE (предыдущее имя GOLDEN YARA, IMO: 8915299) осуществляет регулярные рейсы между оккупированной Феодосией и сирийским портом Тартус. По ее информации это третий рейс в Сирию с грузом похищенного зерна.

DAMAS WAVE пришло в оккупированную Феодосию из сирийского порта Тартус загруженным. 31 июля судно уже разгрузилось и начало загружаться,

– сообщила она.

15 или 16 августа судно вышло из порта и указало порт назначения сирийский Тартус. Источники Reuters подтвердили, что Россия была основным поставщиком зерна до свержения режима Асада, но с декабря 2024 года в значительной степени приостановила поставки из-за задержек с оплатой и неопределенности относительно нового правительства.

Почему новая сирийская власть покупает зерно у России?

В этом году Сирия столкнулась с потенциальным продовольственным кризисом после того, как худшая засуха за последние 36 лет привела к сокращению производства пшеницы примерно на 40%. Это поставило в затруднительное положение правительство страны, которое испытывает нехватку средств и не в состоянии обеспечить крупномасштабные закупки.

Новое правительство закупило у местных фермеров в этом сезоне лишь 373,5 тысячи тонн пшеницы, сообщил представитель сирийского правительства на условиях анонимности. Это примерно половина от объема прошлого года", – отмечает Latifundist.

Обратите внимание! Правительство должно импортировать около 2,55 миллиона тонн в этом году. Однако до сих пор Дамаск не объявил ни о каких крупных соглашениях по импорту пшеницы и полагается на небольшие частные поставки общим объемом около 200 тысяч тонн по прямым контрактам с местными импортерами.