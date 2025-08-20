До повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада росіяни активно везли своє та вкрадене в Україні зерно до Сирії. Після зміни влади в арабській республіці експортні зв'язки на деякий час обірвалися, однак наразі знову почали функціонувати.

Яким чином росіяни відновили ланцюжок постачання?

Російські судна знову постачають зерно до Сирії, у тому числі й крадене українське збіжжя, повідомляє 24 Канал із посиланням на Latifundist.

Журналістка розслідувального проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько розповіла, що суховантаж під прапором Коморських островів DAMAS WAVE (попереднє ім'я GOLDEN YARA, IMO: 8915299) здійснює регулярні рейси між окупованою Феодосією і сирійським портом Тартус. За її інформацією це третій рейс до Сирії з вантажем викраденого зерна.

DAMAS WAVE прийшло в окуповану Феодосію з сирійського порту Тартус завантаженим. 31 липня судно вже розвантажилось і почало завантажуватися,

– повідомила вона.

15 або 16 серпня судно вийшло з порту і вказало порт призначення сирійський Тартус. Джерела Reuters підтвердили, що Росія була основним постачальником зерна до повалення режиму Асада, але з грудня 2024 року значною мірою призупинила постачання через затримки з оплатою та невизначеність щодо нового уряду.

Чому нова сирійська влада купує зерно у Росії?

Цьогоріч Сирія стикнулася з потенційною продовольчою кризою після того, як найгірша посуха за останні 36 років призвела до скорочення виробництва пшениці приблизно на 40%. Це поставило в скрутне становище уряд країни, який відчуває брак коштів і не в змозі забезпечити великомасштабні закупівлі.

Новий уряд закупив у місцевих фермерів у цьому сезоні лише 373,5 тисячі тонн пшениці, повідомив представник сирійського уряду на умовах анонімності. Це приблизно половина від обсягу минулого року", – зазначає Latifundist.

Зверніть увагу! Уряд повинен імпортувати близько 2,55 мільйона тонн цього року. Однак досі Дамаск не оголосив про жодні великі угоди з імпорту пшениці і покладається на невеликі приватні постачання загальним обсягом близько 200 тисяч тонн за прямими контрактами з місцевими імпортерами.