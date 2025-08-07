Любители рыбалки должны знать правила, регламентирующие выход на воду на лодке. То, можно ли ловить рыбу с лодки зависит от погоды, региона, времени года, местных правил, видов водоемов и других факторов.

Когда можно ловить рыбу с лодки?

В 2025 году в Украине ловля рыбы с лодки разрешена преимущественно с июня по февраль следующего года, с перерывами во время нерестовых запретов, которые обычно продолжаются с марта по май, сообщает 24 Канал со ссылкой на Homester. Но все зависит от региона, типа водоема и текущих условий.

Читайте также Можно ли ловить рыбу в частном пруду в августе 2025 года

Нерест – критический период для рыбы, когда она размножается, и вмешательство может серьезно навредить популяциям. В 2025 году, с учетом изменений климата, даты нереста часто сдвигаются: например, в центральной Украине это обычно с 1 апреля до 20 мая на реках и озерах, а на водохранилищах иногда до начала июня.

Важно! Вне нереста есть еще зимние ограничения – когда лед покрывает водоемы лодки не в ходу, а в некоторых регионах дополнительные запреты защищают редкие виды. Специалисты отмечают, что из-за глобального потепления сроки нереста могут становиться непредсказуемыми, поэтому в 2025 году стоит проверять обновления на сайтах рыбоохраны заблаговременно, чтобы не оказаться с пустыми руками или со штрафом.

Где узнать точные даты и информацию о запретах на водоеме?

Каждая область в Украине имеет свои нюансы, потому что климат и водоемы отличаются. Можно следить за новостями от Государственного агентства рыбного хозяйства – они выпускают приказы за месяц до начала запретов. Также можно проверить местные ресурсы: часто там есть карты с зонами, где лодки запрещены.

Обратите внимание! Не каждый водоем подходит для рыбалки с лодки – все зависит от статуса. На общих реках, как Днепр или Десна, это обычно разрешено, если нет запретов, но в заповедниках лодки часто под запретом. В 2025 году, с ростом экологических инициатив, некоторые озера могут получить новый статус, поэтому надо проверять обновленные списки.

Морские зоны, например, возле Одессы, имеют ограничения на расстояние от берега – моторные лодки не пускают ближе 2 километров, чтобы не беспокоить прибрежную фауну. Специалисты часто советуют начинать с местных форумов или приложений, где рыбаки делятся свежими данными, потому что практика показывает, что реальные условия на воде могут отличаться от официальных документов.

Реки общего пользования: обычно открыты, но с сезонными ограничениями.

Водохранилища: нужно разрешение, особенно на больших, как Кременчугское, где лодки регулируют для безопасности.

Частные пруды: всегда уточняйте у владельца, часто с платным доступом.

Морские зоны: строгие правила относительно типа лодки и расстояния, чтобы избежать влияния на миграцию рыбы.

Какие документы надо иметь с собой и какие штрафы за отсутствие?

В 2025 году в Украине все лодки длиной более 2,5 метра должны быть зарегистрированы, иначе рискуете штрафом до 1000 гривен. Для любительской рыбалки достаточно держаться норм вылова – до 3 килограммов в сутки, но в специальных зонах может понадобиться лицензия. Спасательные жилеты также обязательны.

Свидетельство о регистрации лодки для лодок более 2,5 метра – штраф за отсутствие от 500 гривен.

для лодок более 2,5 метра – штраф за отсутствие от 500 гривен. Удостоверение судоводителя для моторных лодок с мощностью двигателя более 10 лошадиных сил – штраф за отсутствие от 300 гривен.

для моторных лодок с мощностью двигателя более 10 лошадиных сил – штраф за отсутствие от 300 гривен. Разрешение на рыбалку в платных или специальных зонах – штраф за отсутствие от 340 гривен.

В 2025 году штрафы за рыбалку во время нереста достигают 680 гривен, а за незарегистрированную лодку – до 1020 гривен с возможностью конфискации.