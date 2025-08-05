Что можно поймать на Днепре?

Днепр является крупнейшей рекой Украины, поэтому и мест для рыбалки здесь хватает, как и видов рыбы, которые водятся на разных участках, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bereg.ua. Ловить же здесь есть что: в Днепре обитают около 50 видов рыбы.

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Виды рыбы, которые чаще всего попадаются на крючок:

Карась . Пожалуй, самый частый "гость". С каждым годом его становится все больше. Вероятно, это связано с ростом числа мест с зарослями, где любит жить карась. Здесь водится два типа карасей: золотой и серебристый. Серебристый имеет более вытянутое, продолговатое тело. Карась ловится буквально при любых условиях: будь то рыбалка на Днепре с берега или лодки; утром, днем, вечером или даже ночью.

. Пожалуй, самый частый "гость". С каждым годом его становится все больше. Вероятно, это связано с ростом числа мест с зарослями, где любит жить карась. Здесь водится два типа карасей: золотой и серебристый. Серебристый имеет более вытянутое, продолговатое тело. Карась ловится буквально при любых условиях: будь то рыбалка на Днепре с берега или лодки; утром, днем, вечером или даже ночью. Плотва . Среднестатистические экземпляры в водах Днепра весят до 1 кг. Особенно крупные варианты попадаются на крючки в сентябре-октябре. Рыбаки уже дали название этому периоду - "осенняя плотва". Лучше всего рыба ловится на сильном течении.

. Среднестатистические экземпляры в водах Днепра весят до 1 кг. Особенно крупные варианты попадаются на крючки в сентябре-октябре. Рыбаки уже дали название этому периоду - "осенняя плотва". Лучше всего рыба ловится на сильном течении. Щука . Во время рыбалки на Днепре можно поймать трофейную особь весом до 35 кг. Щука ведет образ типичного хищника. Найти ее можно в "засадах", где зубастая поджидает свою добычу: в ямах, впадинах, омутах, возле поваленных деревьев. В целом, щука предпочитает отсутствие течения, тихие места.

. Во время рыбалки на Днепре можно поймать трофейную особь весом до 35 кг. Щука ведет образ типичного хищника. Найти ее можно в "засадах", где зубастая поджидает свою добычу: в ямах, впадинах, омутах, возле поваленных деревьев. В целом, щука предпочитает отсутствие течения, тихие места. Лещ . Рыбалка на Днепре в Киеве обещает хорошим уловом: здесь попадаются экземпляры до 5 кг. А вот, например, рыбалка на Днепре в Кременчуге менее перспективна: в местных водах, в основном, попадаются особи с весом до 1 кг. Чаще всего лещ встречается на большой глубине.

. Рыбалка на Днепре в Киеве обещает хорошим уловом: здесь попадаются экземпляры до 5 кг. А вот, например, рыбалка на Днепре в Кременчуге менее перспективна: в местных водах, в основном, попадаются особи с весом до 1 кг. Чаще всего лещ встречается на большой глубине. Окунь . Один из самых неосторожных видов, которые попадаются в водах Днепра. Окунь бросается на наживку жадно, часто игнорируя рыболова, находящегося в прямой видимости. Рыба ловится в любое время года на любой глубине. Исключением является период нереста, который припадает на март-апрель.

. Один из самых неосторожных видов, которые попадаются в водах Днепра. Окунь бросается на наживку жадно, часто игнорируя рыболова, находящегося в прямой видимости. Рыба ловится в любое время года на любой глубине. Исключением является период нереста, который припадает на март-апрель. Густера . По своему поведению напоминает леща. В Днепре водятся, в основном, небольшие экземпляры: до 1 кг.

. По своему поведению напоминает леща. В Днепре водятся, в основном, небольшие экземпляры: до 1 кг. Кроме того, рыбак может рассчитывать на поимку следующей добычи: судак, сазан, карп, язь, сом, налим, чехонь, красноперка, верховодка, вьюн, синец.

Интересно! В местных водах все чаще встречается рыба-игла, которая раньше считалась исключительно морским обитателем. Так что у вас есть возможность поймать на крючок настоящую редкость.

Какие особенности рыбалки на Днепре летом?

Многие рыболовы считают ловлю в летнее время наиболее эффективной и результативной. У популярных видов рыб заканчивается период нереста, и они охотно клюют на любые снасти и приманки.

Обратите внимание! Первую повышенную активность рыбы можно "поймать" в начале июня. Вода хорошо прогревается горячими лучами солнца, и добыча поднимается с глубины. К концу июня активность немного снижается. Предвестником этого периода является цветение липы.

В июле обычно наблюдается сильная жиру, и рыба клюет рано утром. Кстати, в этот период отлично себя проявляет ночная рыбалка на Днепре. Во-первых, рыба в это время активно питается. Во-вторых, в темноте добыче трудно распознать "охотника".

Важно! В августе ситуация возвращается на круги своя. В конце месяца некоторые хищники (например, язь, судак) уже начинают кормиться с удвоенным усердием, чувствуя приближение похолодания.