Що можна спіймати на Дніпрі?

Дніпро є найбільшою річкою України, тому і місць для риболовлі тут вистачає, як і видів риби, які водяться на різних ділянках, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bereg.ua. Ловити ж тут є що: в Дніпрі мешкають близько 50 видів риби.

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Види риби, які найчастіше трапляються на гачок:

Карась . Мабуть, найчастіший "гість". З кожним роком його стає все більше. Ймовірно, це пов'язано з ростом числа місць із заростями, де любить жити карась. Тут водиться два типи карасів: золотий і сріблястий. Сріблястий має більш витягнуте, довгасте тіло. Карась ловиться буквально за будь-яких умовах: будь то рибалка на Дніпрі з берега або човна; вранці, вдень, ввечері або навіть вночі.

. Мабуть, найчастіший "гість". З кожним роком його стає все більше. Ймовірно, це пов'язано з ростом числа місць із заростями, де любить жити карась. Тут водиться два типи карасів: золотий і сріблястий. Сріблястий має більш витягнуте, довгасте тіло. Карась ловиться буквально за будь-яких умовах: будь то рибалка на Дніпрі з берега або човна; вранці, вдень, ввечері або навіть вночі. Плотва . Середньостатистичні примірники у водах Дніпра важать до 1 кг. Особливо великі варіанти попадаються на гачки в вересні-жовтні. Рибалки вже дали назву цьому періоду - "осіння плотва". Найкраще риба ловиться на сильній течії.

. Середньостатистичні примірники у водах Дніпра важать до 1 кг. Особливо великі варіанти попадаються на гачки в вересні-жовтні. Рибалки вже дали назву цьому періоду - "осіння плотва". Найкраще риба ловиться на сильній течії. Щука . Під час риболовлі на Дніпрі можна зловити трофейну особина вагою до 35 кг. Щука веде образ типового хижака. Знайти її можна в "засідках", де зубаста чекає свою здобич: в ямах, западинах, вирах, біля повалених дерев. В цілому, щука воліє відсутність течії, тихі місця.

. Під час риболовлі на Дніпрі можна зловити трофейну особина вагою до 35 кг. Щука веде образ типового хижака. Знайти її можна в "засідках", де зубаста чекає свою здобич: в ямах, западинах, вирах, біля повалених дерев. В цілому, щука воліє відсутність течії, тихі місця. Лящ . Риболовля на Дніпрі в Києві обіцяє хорошим уловом: тут трапляються екземпляри до 5 кг. А ось, наприклад, риболовля на Дніпрі в Кременчуці менш перспективна: в місцевих водах, в основному, трапляються особини з вагою до 1 кг. Найчастіше лящ зустрічається на великій глибині.

. Риболовля на Дніпрі в Києві обіцяє хорошим уловом: тут трапляються екземпляри до 5 кг. А ось, наприклад, риболовля на Дніпрі в Кременчуці менш перспективна: в місцевих водах, в основному, трапляються особини з вагою до 1 кг. Найчастіше лящ зустрічається на великій глибині. Окунь . Один з найбільш необережних видів, які трапляються в водах Дніпра. Окунь кидається на наживку жадібно, часто ігноруючи рибалки, що знаходиться в прямої видимості. Риба ловиться в будь-який час року на будь-якій глибині. Винятком є ​​період нересту, який припадає на березень-квітень.

. Один з найбільш необережних видів, які трапляються в водах Дніпра. Окунь кидається на наживку жадібно, часто ігноруючи рибалки, що знаходиться в прямої видимості. Риба ловиться в будь-який час року на будь-якій глибині. Винятком є ​​період нересту, який припадає на березень-квітень. Густера . По своїй поведінці нагадує ляща. У Дніпрі водяться, в основному, невеликі екземпляри: до 1 кг.

. По своїй поведінці нагадує ляща. У Дніпрі водяться, в основному, невеликі екземпляри: до 1 кг. Крім того, рибалка може розраховувати на піймання наступної видобутку: судак, сазан, короп, язь, сом, минь, чехоня, краснопірка, верховодка, в'юн, синець.

Цікаво! У місцевих водах все частіше зустрічається риба-голка, яка раніше вважалася виключно морським мешканцем. Так що у вас є можливість зловити на гачок справжню рідкість.

Які особливості риболовлі на Дніпрі влітку?

Багато рибалок вважають ловлю в літню пору найбільш ефективною і результативною. У популярних видів риб закінчується період нересту, і вони охоче клюють на будь-які снасті і приманки.

Зверніть увагу! Першу підвищену активність риби можна "зловити" на початку червня. Вода добре прогрівається гарячим промінням сонця, і видобуток піднімається з глибини. До кінця червня активність трохи знижується. Провісником цього періоду є цвітіння липи.

У липні зазвичай спостерігається сильна жиру, і риба клює рано вранці. До речі, в цей період відмінно себе проявляє нічна рибалка на Дніпрі. По-перше, риба в цей час активно харчується. По-друге, в темряві видобутку важко розпізнати "мисливця".

Важливо! У серпні ситуація повертається на круги своя. В кінці місяця деякі хижаки (наприклад, язь, судак) вже починають годуватися з подвоєною ретельністю, відчуваючи наближення похолодання.