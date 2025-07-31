Як фази Місяця впливають на кльов?

Місячні фази суттєво впливають на поведінку риби у водоймах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Meta.ua. Залежно від місячних ритмів риба може змінювати глибину стоянки, рівень активності, а також уподобання щодо приманок.

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Основні впливи на рибну ловлю за фазами:

Молодик – зазвичай кльов слабшає, особливо вдень.

Перша чверть – риба починає активізуватися, кльов покращується.

Повня – помірний, стабільний кльов, особливо вночі.

Остання чверть – змінна активність, можливі як гарні, так і слабкі улови.

Місячний календар рибалки на серпень 2025 року

У календарі поданий щоденний аналіз з урахуванням місячних фаз і ймовірності доброго кльову.

1–3 серпня: спадний Місяць

1 серпня (п’ятниця) – Місяць продовжує спадати. Кльов помірний, особливо рано вранці.

2 серпня – можливо зниження активності. Гарний день для лову на глибині.

3 серпня (неділя) – несприятливий день. Риба обережна, слабко реагує на підгодовування.

4 серпня: молодик

4 серпня (понеділок) – Молодик. Риба малорухлива, кльов слабкий. Краще використати день для відпочинку чи розвідки місць.

5–10 серпня: ріст Місяця і посилення кльову

5 серпня – поступове покращення. Добре йдуть карась і плітка.

6–7 серпня – риба починає активно харчуватися, особливо на мілководді.

8 серпня (п’ятниця) – відмінний день для спінінгу та лову окуня.

9–10 серпня – чудовий кльов, особливо в ранкові години. Живець працює найкраще.

11 серпня: перша чверть

11 серпня (понеділок) – стабільний кльов, риба активна. Чудовий день для лову хижаків: щуки, судака, окуня.

12–18 серпня: впевнене зростання активності

12–13 серпня – риба активно реагує на підгодовування, особливо на донну снасть.

14 серпня (четвер) – гарний день для лову коропа й ляща.

15–16 серпня – кльов посилюється, можливе успішне використання фідера.

17–18 серпня – стабільно уловисті дні, особливо на великих озерах і річках.

19 серпня: повня

19 серпня (вівторок) – Повня. Риба обережна, проте вночі можливий гарний кльов, особливо у сома та судака.

20–25 серпня: спадний Місяць, зниження активності

20 серпня – можливе послаблення кльову. Риба шукає тінь, рятуючись від спеки.

21–22 серпня – кльов нестабільний. Краще обирати місця з течією.

23–24 серпня – зростає шанс впіймати велику хижу рибу на глибині.

25 серпня (понеділок) – підготовка до останньої чверті. Використовуйте приманки з яскравим запахом.

26 серпня: остання чверть

26 серпня (вівторок) – помірний кльов. Краще ловити рано вранці або у похмуру погоду.

27–31 серпня: шлях до молодика